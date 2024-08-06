vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 6 августа, 02:45

Published 6 августа, 02:45

Modified 6 августа, 02:47

Updated 6 августа, 02:47

Заблудившаяся любительница грибов удивила волонтеров в Приморском крае

Заблудившаяся любительница грибов удивила волонтеров в Приморском крае

6 августа 2024, 02:45
Фото: 1MI.
Сюжет
Лес
Жительница Приморского края не смогла выбраться из лесной глуши, но не отчаялась. «Потеряшка» выполнила задачу, которую ставила перед собой ранним утром.

Трое приморцев разделились в лесу и разошлись на поиски грибов, договорившись встретиться около машины в 12 часов дня. Тем не менее, в назначенное время к автомобилю вернулись лишь двое человек, заявили в ПримПоиске.

Друзья попытались найти подругу по имени Наталья, но вышло безрезультатно. Затем они обратились в полицию и Единую дежурную диспетчерскую службу, которая сообщила о случившемся волонтерам.⠀

Поиски женщины начались после 20:00. Она успела передать свои координаты, после чего ее телефон разрядился. В 23:00 операция по спасению успешно завершилась, — Наталью вместе с грибами вывели из леса.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае начался сезон «тихой охоты».

Выносят 25-литровыми ведрами: сезонный ажиотаж начинается в лесах Приморского края
Узнать подробнее
Читайте также:
«Грибы чуть не погубили»: мать и дочь потерялись в лесу в ПриморьеЛучше мест не найдете: где собирать грибы в Приморье?«Состояние тяжелое»: новые данные о девочке, пережившей трагедию на озере в Приморье
#Новости#Спасение#Владивосток#Лес#Полиция#Волонтеры#Поиски#Приморский край#Друзья#Сезон охоты#Грибы#Приморье#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика