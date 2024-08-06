Заблудившаяся любительница грибов удивила волонтеров в Приморском крае

Posted 6 августа, 02:45
Published 6 августа, 02:45
Modified 6 августа, 02:47
Updated 6 августа, 02:47
Трое приморцев разделились в лесу и разошлись на поиски грибов, договорившись встретиться около машины в 12 часов дня. Тем не менее, в назначенное время к автомобилю вернулись лишь двое человек, заявили в ПримПоиске.
Друзья попытались найти подругу по имени Наталья, но вышло безрезультатно. Затем они обратились в полицию и Единую дежурную диспетчерскую службу, которая сообщила о случившемся волонтерам.⠀
Поиски женщины начались после 20:00. Она успела передать свои координаты, после чего ее телефон разрядился. В 23:00 операция по спасению успешно завершилась, — Наталью вместе с грибами вывели из леса.