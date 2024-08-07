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Posted 7 августа, 01:23

Published 7 августа, 01:23

Modified 7 августа, 01:25

Updated 7 августа, 01:25

Вынужденная посадка самолета произошла в Приморье

162 человека на борту: самолет пошел на экстренную посадку в Приморском крае

7 августа 2024, 01:23
Фото: Изображение Midjourney.

Вынужденная посадка самолета произошла в Приморье

Сюжет
Самолет
Из Владивостока на Камчатку вылетел авиалайнер, однако судно экстренно начало готовиться к аварийной посадке.

В новых медиа появилась информация о том, что авиалайнер, выполнявший рейс «Владивосток — Камчатка», экстренно вернулся в дальневосточную столицу. Аварийные службы в полной «боеготовности» ожидали возвращения воздушного судна.

Пресс-служба владивостокского аэропорта поделилась подробностями происшествия с корреспондентом «Восток-Медиа». Борт, на котором находились 162 человека, вылетел из аэропорта краевой столицы в 07:46 и совершил посадку в 10:06. Пассажирами занимаются представители авиаперевозчика.

О причинах возвращения самолета не сообщается. Аэропорт Владивосток работает в штатном режиме.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что исчезнувший с радаров частный самолет разбился в Приморском крае.

Опубликованы кадры с места крушения исчезнувшего самолета в Приморском крае — фото
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