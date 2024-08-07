162 человека на борту: самолет пошел на экстренную посадку в Приморском крае

Posted 7 августа, 01:23
Published 7 августа, 01:23
Modified 7 августа, 01:25
Updated 7 августа, 01:25
В новых медиа появилась информация о том, что авиалайнер, выполнявший рейс «Владивосток — Камчатка», экстренно вернулся в дальневосточную столицу. Аварийные службы в полной «боеготовности» ожидали возвращения воздушного судна.
Пресс-служба владивостокского аэропорта поделилась подробностями происшествия с корреспондентом «Восток-Медиа». Борт, на котором находились 162 человека, вылетел из аэропорта краевой столицы в 07:46 и совершил посадку в 10:06. Пассажирами занимаются представители авиаперевозчика.
О причинах возвращения самолета не сообщается. Аэропорт Владивосток работает в штатном режиме.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что исчезнувший с радаров частный самолет разбился в Приморском крае.