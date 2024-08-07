42 млн рублей за молчание правоохранителей: 6 лет беззаконие вершилось в Приморье

Posted 7 августа, 00:25
Published 7 августа, 00:25
Modified 7 августа, 00:27
Updated 7 августа, 00:27
По данным Следственного комитета России по Приморью, с 2016 года по 2022 год во Владивостоке незаконно функционировали 14 игорных заведений. Всего нелегальный бизнес принес доход более 375 000 000 рублей. В 2018 году организаторы создали преступное сообщество, отметили в следкоме.
15 администраторов обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр. Также уголовные дела возбуждены на 13 руководящих участников нелегального дела.
За бездействие со стороны правоохранителей члены группировки передали стражам порядка более 42 000 000 рублей. Уголовное дело в отношении троих человек, причастных к взяточничеству, завершено и рассматривается в суде.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что участников преступного сообщества, которые контролировали рынки во Владивостоке, задержали следователи.