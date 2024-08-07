42 млн рублей за молчание правоохранителей: 6 лет беззаконие вершилось в Приморье

По данным Следственного комитета России по Приморью, с 2016 года по 2022 год во Владивостоке незаконно функционировали 14 игорных заведений. Всего нелегальный бизнес принес доход более 375 000 000 рублей. В 2018 году организаторы создали преступное сообщество, отметили в следкоме.