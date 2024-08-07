vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 7 августа, 00:25

Published 7 августа, 00:25

Modified 7 августа, 00:27

Updated 7 августа, 00:27

375 млн рублей заработали организаторы нелегального казино в Приморском крае

42 млн рублей за молчание правоохранителей: 6 лет беззаконие вершилось в Приморье

7 августа 2024, 00:25
Фото: Изображение Midjourney.

375 млн рублей заработали организаторы нелегального казино в Приморском крае

Сюжет
Уголовное дело
Целых шесть лет работала сеть незаконных игорных зон во Владивостоке. Более того, руководители нелегального бизнеса организовали преступное сообщество в Приморском крае.

По данным Следственного комитета России по Приморью, с 2016 года по 2022 год во Владивостоке незаконно функционировали 14 игорных заведений. Всего нелегальный бизнес принес доход более 375 000 000 рублей. В 2018 году организаторы создали преступное сообщество, отметили в следкоме.

15 администраторов обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр. Также уголовные дела возбуждены на 13 руководящих участников нелегального дела.

За бездействие со стороны правоохранителей члены группировки передали стражам порядка более 42 000 000 рублей. Уголовное дело в отношении троих человек, причастных к взяточничеству, завершено и рассматривается в суде.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что участников преступного сообщества, которые контролировали рынки во Владивостоке, задержали следователи.

Легендарное ОПГ Приморья переезжает с рынка в СИЗО
Узнать подробнее
Читайте также:
Мужчина выжил после двух выстрелов в голову на базе отдыха в Приморском краеПохитителя маленького мальчика из Владивостока задержали — видеоЕще двоих буйных отдыхающих из Андреевки повязали в Приморье — видео
#Новости#Видео#Владивосток#Уголовное дело#Казино#Задержание#Рынок#Подпольные казино#Приморский край#СКР#Приморье#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика