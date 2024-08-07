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Posted 7 августа, 07:45

Published 7 августа, 07:45

Modified 7 августа, 07:47

Updated 7 августа, 07:47

Более 15 улиц Владивостока остались без света в Приморском крае

Без электричества остались центральные улицы Владивостока — адреса

7 августа 2024, 07:45
Фото: 1MI.

Более 15 улиц Владивостока остались без света в Приморском крае

Сюжет
Электроэнергия
Отключение электроэнергии произошло в разных районах Владивостока. Специалисты сообщили ориентировочное время устранения аварии.

Во Владивостоке несколько улиц остались без электроэнергии, сообщает пресс-служба ВПЭС. Аварийное отключение электричество коснулось нескольких улиц: Адмирала Фокина, Алеутскую, Посьетскую, Светланскую, Семеновскую, Фонтанную, Батарейную, Пограничную, переулок Шевченко, Каплунова, Спиридонова, Шепеткова, Калинина, Киевскую, Фадеева, 1-ую Флотскую.

«Ориентировочное время устранения аварии 20:50», — отметили в муниципальной организации.
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