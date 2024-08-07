Без электричества остались центральные улицы Владивостока — адреса

Posted 7 августа, 07:45
Published 7 августа, 07:45
Modified 7 августа, 07:47
Updated 7 августа, 07:47
Во Владивостоке несколько улиц остались без электроэнергии, сообщает пресс-служба ВПЭС. Аварийное отключение электричество коснулось нескольких улиц: Адмирала Фокина, Алеутскую, Посьетскую, Светланскую, Семеновскую, Фонтанную, Батарейную, Пограничную, переулок Шевченко, Каплунова, Спиридонова, Шепеткова, Калинина, Киевскую, Фадеева, 1-ую Флотскую.
«Ориентировочное время устранения аварии 20:50», — отметили в муниципальной организации.