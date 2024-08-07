Что происходило на Сахалине перед роковым полётом в Приморский край — видео

Posted 7 августа, 02:09
Published 7 августа, 02:09
Modified 7 августа, 02:11
Updated 7 августа, 02:11
В Приморском крае произошло крушение частного самолета, в котором погибли два человека — пилот и пассажир. Прокуратура опубликовала кадры с места трагедии.
В сети также распространяется видеоролик, снятый перед вылетом с Сахалина во Владивосток. На кадрах видно, как воодушевленная пара пилотов готовится к отправке в Приморье. После напутственных слов они взлетают в небо. Никто даже представить не мог, что этот полет станет последним для Сергея и Алены.
Многие до последнего надеялись, что Сергей и Алена найдутся живыми. Однако чуда не произошло. Люди со всей России, в частности Приморья, опечалены вестью о трагическом событии.
«Они улетели, но обещали вернуться», — подписали свой видеоролик «Крылья Сахалина» ещё до известий о катастрофе.
«Печально, но уже не вернутся», — с грустью отметил комментатор.
«Очень жаль. Соболезнования близким», — написала девушка.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что авиалайнер совершил аварийную посадку во Владивостоке.