Что происходило на Сахалине перед роковым полётом в Приморский край — видео

В сети также распространяется видеоролик, снятый перед вылетом с Сахалина во Владивосток. На кадрах видно, как воодушевленная пара пилотов готовится к отправке в Приморье. После напутственных слов они взлетают в небо. Никто даже представить не мог, что этот полет станет последним для Сергея и Алены.