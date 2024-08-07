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Posted 7 августа, 02:09

Published 7 августа, 02:09

Modified 7 августа, 02:11

Updated 7 августа, 02:11

Что происходило на Сахалине перед роковым полётом в Приморский край — видео

Что происходило на Сахалине перед роковым полётом в Приморский край — видео

7 августа 2024, 02:09
Фото: 1MI.
Сюжет
Самолет
Трагическое крушение самолета, произошедшее в Приморском крае, обрастает подробностями и новыми деталями. В социальных сетях набирает популярность видеоролик, который сняли на Сахалине перед отправкой во Владивосток.

В Приморском крае произошло крушение частного самолета, в котором погибли два человека — пилот и пассажир. Прокуратура опубликовала кадры с места трагедии.

Опубликованы кадры с места крушения исчезнувшего самолета в Приморском крае — фото
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В сети также распространяется видеоролик, снятый перед вылетом с Сахалина во Владивосток. На кадрах видно, как воодушевленная пара пилотов готовится к отправке в Приморье. После напутственных слов они взлетают в небо. Никто даже представить не мог, что этот полет станет последним для Сергея и Алены.

Многие до последнего надеялись, что Сергей и Алена найдутся живыми. Однако чуда не произошло. Люди со всей России, в частности Приморья, опечалены вестью о трагическом событии.

«Они улетели, но обещали вернуться», — подписали свой видеоролик «Крылья Сахалина» ещё до известий о катастрофе.
«Печально, но уже не вернутся», — с грустью отметил комментатор.
«Очень жаль. Соболезнования близким», — написала девушка.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что авиалайнер совершил аварийную посадку во Владивостоке.

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