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Posted 7 августа, 09:22

Published 7 августа, 09:22

Modified 7 августа, 09:24

Updated 7 августа, 09:24

Духота и осадки мучают жителей Приморья

Дожди, грозы и 33°С: мучительная жара и влажность ожидаются в Приморском крае

7 августа 2024, 09:22
Фото: 1MI.

Духота и осадки мучают жителей Приморья

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Погода
Непогода в компании с высокими температурами вновь заставит страдать население Приморского края.

По данным «Примгидромета», 8 августа погоду определят фронтальные разделы и поле повышенного атмосферного давления. Ночью сильные осадки сохранятся на востоке. В других районах пройдут дожди разной интенсивности, кое-где возможны грозы. Температурный фон ночью составит 17 — 22 °С, а днем — 20 — 33 °С.

Во Владивостоке осадков не ожидается. Ночной туман рассеется к обеду, слабый северный ветер сменится умеренным. Ночью столбики термометров покажут 21 — 23 °С, днем — 27 — 29 °С.

В Уссурийске дождей не прогнозируется. Ночная температура будет колебаться от 22 до 22 °С, а днем от 28 до 30 °С.

В Находке осадков тоже не ожидается. Ночью термометры покажут 21 — 23 °С, а днем воздух прогреется до 28 — 30 °С.

Температура морской воды:

  • Амурский залив — 23°С;
  • Залив Находка — 20°С;
  • Залив Посьета — 24°С.
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