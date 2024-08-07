Дожди, грозы и 33°С: мучительная жара и влажность ожидаются в Приморском крае

Posted 7 августа, 09:22
Published 7 августа, 09:22
Modified 7 августа, 09:24
Updated 7 августа, 09:24
По данным «Примгидромета», 8 августа погоду определят фронтальные разделы и поле повышенного атмосферного давления. Ночью сильные осадки сохранятся на востоке. В других районах пройдут дожди разной интенсивности, кое-где возможны грозы. Температурный фон ночью составит 17 — 22 °С, а днем — 20 — 33 °С.
Во Владивостоке осадков не ожидается. Ночной туман рассеется к обеду, слабый северный ветер сменится умеренным. Ночью столбики термометров покажут 21 — 23 °С, днем — 27 — 29 °С.
В Уссурийске дождей не прогнозируется. Ночная температура будет колебаться от 22 до 22 °С, а днем от 28 до 30 °С.
В Находке осадков тоже не ожидается. Ночью термометры покажут 21 — 23 °С, а днем воздух прогреется до 28 — 30 °С.
Температура морской воды: