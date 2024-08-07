Фестивалить едем на шаттлах: добраться на ВДК Фест (18+) можно с комфортом

Posted 7 августа, 01:43
Published 7 августа, 01:43
Modified 31 августа, 14:49
Updated 31 августа, 14:49
События ВДК Феста пройдут как в центре Владивостока (штаб Молодёжной столицы — улица Светланская, 43; общественное пространство на площади на улице Адмирала Фокина), так и за городом (форт Поспелова, пляжи бухт Патрокл и Ахлёстышева).
Как добраться до локации ВДК Феста на острове Русском?
Маршрут трансфера №1: мини ТЭЦ (Форт Поспелова) — Вертодром — Аякс — Кампус ДВФУ — Южные ворота — Океанариум. Время работы: 9 августа — с 15 часов до 22.50, 10 августа с 12 часов до 23.50. Интервал: каждые 20 минут.
Маршрут трансфера №2: Патрокл — Мини ТЭЦ (Форт Поспелова) — Вертодром — Аякс — Кампус ДВФУ — Южные ворота — Океанариум. Время работы: 9 августа с 15 часов до 22.50, 10 августа с 12 часов до 23.50. Интервал — каждый час.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что готовит публике ВДК Фест.