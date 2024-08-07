Фестивалить едем на шаттлах: добраться на ВДК Фест (18+) можно с комфортом

Бесплатные шаттлы повезут публику на события ВДК Фест (18+) во Владивостоке

Сюжет Общественный транспорт

На выходных во Владивостоке пройдёт ВДК Фест (18+), уникальный фестиваль, который включает в себя сразу несколько интереснейших и масштабных мероприятий на пяти локациях. Чтобы добраться до места проведения фестиваля было легко и удобно, администрация города организовала шаттлы.