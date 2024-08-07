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Posted 7 августа, 01:43

Published 7 августа, 01:43

Modified 31 августа, 14:49

Updated 31 августа, 14:49

Фестивалить едем на шаттлах: добраться на ВДК Фест (18+) можно с комфортом

7 августа 2024, 01:43

Бесплатные шаттлы повезут публику на события ВДК Фест (18+) во Владивостоке

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Общественный транспорт
На выходных во Владивостоке пройдёт ВДК Фест (18+), уникальный фестиваль, который включает в себя сразу несколько интереснейших и масштабных мероприятий на пяти локациях. Чтобы добраться до места проведения фестиваля было легко и удобно, администрация города организовала шаттлы.

События ВДК Феста пройдут как в центре Владивостока (штаб Молодёжной столицы — улица Светланская, 43; общественное пространство на площади на улице Адмирала Фокина), так и за городом (форт Поспелова, пляжи бухт Патрокл и Ахлёстышева).

Как добраться до локации ВДК Феста на острове Русском?

  • На общественном транспорте — автобусами № 15, №63, №74, №75, №76, №77 до остановки «Приморский океанариум». От остановки до пляжа бухты Ахлёстышева останется пройти немного пешком.
  • На личном автотранспорте — доехать до мест парковки, оставить своего железного коня и пересесть на бесплатный трансфер, который будет курсировать в дни фестиваля.

Маршрут трансфера №1: мини ТЭЦ (Форт Поспелова) — Вертодром — Аякс — Кампус ДВФУ — Южные ворота — Океанариум. Время работы: 9 августа — с 15 часов до 22.50, 10 августа с 12 часов до 23.50. Интервал: каждые 20 минут.

Маршрут трансфера №2: Патрокл — Мини ТЭЦ (Форт Поспелова) — Вертодром — Аякс — Кампус ДВФУ — Южные ворота — Океанариум. Время работы: 9 августа с 15 часов до 22.50, 10 августа с 12 часов до 23.50. Интервал — каждый час.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что готовит публике ВДК Фест.

Фестивалить — так всерьёз: три масштабных мероприятия включает в себя ВДК Фест
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#Новости#Общество#Владивосток#Общественный транспорт#Автобусы#ДВФУ#Пляжи#Остров Русский#Океанариум#Трансфер#Приморский край#Наш Город#Молодежная столица
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