Глава РЭО и глава Крыма обсудили строительство экотехнопарков на полуострове

Posted 7 августа, 13:25
Published 7 августа, 13:25
Modified 7 августа, 13:25
Updated 7 августа, 13:25
В Сакском районе строится экотехнопарк с годовой мощностью переработки 200 тысяч тонн мусора, а в Белогорском районе возводится завод, способный перерабатывать 500 тысяч тонн ежегодно.
Буцаев заявил, что вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым они обсудили текущие этапы строительства. Глава республики отметил небольшие отклонения от графика, но заверил, что процесс под контролем. Буцаев уточнил, что на этих предприятиях будет создано более 500 рабочих мест, передает newsnn.ru.
Аксенов поблагодарил Буцаева за поддержку в реализации столь значимых экологических проектов, которые направлены на улучшение экосистемы полуострова.
Строительство экопромышленных парков идет в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». В дальнейшем аналогичные объекты планируется построить в каждом федеральном округе.