Глава РЭО и глава Крыма обсудили строительство экотехнопарков на полуострове

Буцаев заявил, что вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым они обсудили текущие этапы строительства. Глава республики отметил небольшие отклонения от графика, но заверил, что процесс под контролем. Буцаев уточнил, что на этих предприятиях будет создано более 500 рабочих мест, передает newsnn.ru.