Губернатор Приморья: паводок встречаем во всеоружии, работы будем продолжать

Posted 7 августа, 06:42
Published 7 августа, 06:42
Modified 31 августа, 14:50
Updated 31 августа, 14:50
Климат наносит удар
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отметил: десятки расчищенных километров рек и ручьев позволили уменьшить разрушительные последствия для экономики и населения региона.
Олег Николаевич подчеркнул: Приморье — как и страны АТР, и другие регионы России на себе испытывает последствия изменения климата. Кстати, это подтверждают и синоптики, и ученые-климатологи. И сухие факты. Например, из-за недавнего наводнения в КНР в провинции Сычуань два человека погибли, восемь пострадали и еще 12 пропали без вести. Большая вода наделала бед и в КНДР, где на северо-западе страны в результате сильных осадков случилось наводнение, были затоплены 4100 домов и три тысячи гектаров полей, более 5000 человек оказались отрезаны от внешнего мира.
Не щадит небесная канцелярия и регионы ДФО (и если сравнить, то поневоле понимаешь: Приморскому краю в каком-то смысле еще повезло): в Бурятии введён режим ЧС республиканского уровня, перекрыта федеральная трасса; паводок такой силы, что эвакуируют целые сёла. В Забайкалье люди живут в пунктах временного размещения, из зоны бедствия эвакуированы десятки местных жителей, в том числе дети. На Сахалине дожди вызвали сход селевых потоков — более 20 с начала месяца! В Невельске затоплены первые этажи многоквартирных домов.
Приморье тоже поливало — и очень даже не скупо поливало — в конце июля и начале августа.
— В Приморье в последние годы летние осадки стали тропическими: за несколько часов выпадает едва ли не месячный объём осадков. Это — из-за гористого рельефа нашего края — вызывает быстрый подъем воды в реках и выход их из берегов, — сказал губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Но будем честны, катастрофических ситуаций в крае удалось избежать. И в том же Партизанском районе люди уже получают выплаты за ущерб имуществу. А в Дальнереченский район пришла тяжёлая техника. Там речь уже идёт о ремонте и строительстве дамб и насыпей, а затем — о принятии превентивных мер — расчистке русел рек, восстановлении и строительстве гидротехнических сооружений.
Выводы сделаны, урок пошёл впрок
Именно эти меры, которые в Приморском крае начали реализовывать еще в прошлом году, позволили сегодня минимизировать ущерб от наводнений и уровень разгула стихии.
— Мы сделали выводы из уроков сентября прошлого года, — сказал глава Приморья, — проанализировали всё, что связано с тайфуном, который наделал бед в Уссурийске, Спасском районе. Сразу закупили необходимую технику для министерства ГОЧС — около 38 единиц, всю зиму и весну она работала на полную мощность, расчищая русла рек в крае, особенно — в паводкоопасных районах. Создали агентство по гидротехническим сооружениям, задача которого — на постоянной основе вести расчистку русел рек, строительство дамб. В данный момент 24 единицы техники направлены в подтопленные районы, их фронт работ ясен — привести русла рек в порядок.
В планах работы агентства гидротехнических сооружений — создание филиалов в Дальнереченске, Спасске-Дальнем, Лесозаводске. Для ведения работ на постоянной основе на местах.
Олег Кожемяко подчеркнул: профилактические мероприятия по минимизации ущерба от наводнений не проводились в Приморье с 1987 года (в частности речь о дноуглубительных работах и расчистке русел рек). 40 лет подобного «пофигизма» серьёзно аукнулись Приморью в 2023-м и в текущем году. Разумеется, исправить последствия такой халатности за несколько месяцев (да и за год) — невозможно. Но и сидеть сложа руки нельзя. Созданным в крае структурам в течение ближайших пары лет предстоит ну очень серьёзная — и очень масштабная -работа.
Но даже то, что удалось сделать за зиму и весну, впечатляет. И главное — принятые меры принесли положительные результаты.
— Расчистка русел рек началась зимой прошлого года со Спасского района. Работы еще не закончены, но уже сейчас виден результат: после прошедших недавно дождей в районе были лишь незначительные подтопления. Улучшение ситуации наблюдается во всех районах, где проводились дноуглубительные работы — в Октябрьском округе и Уссурийске. Мы намерены сохранять высокий темп работ, именно поэтому в бюджете 2025 года правительство края планирует предусмотреть закупку техники и размещение ее по районам, подверженным подтоплениям, — сказал губернатор Приморского края.
Работы будут продолжены и усилены
Дожди начала августа ударили по Ольгинскому району, по северу и северо-западу Приморья. Однако власти края — накопив опыт борьбы с подобными бедствиями — справляются с ситуацией.
Так, в правительстве края подчеркнули: разрушенные наводнением проезды в Ольгинском округе восстановят в течение недели.
К работам дорожники приступят сразу после спада воды. Глава региона Олег Кожемяко лично побывал в Ольгинском районе — в частности, на месте разрушенных мостов в Михайловку и Фурманово, оценил масштаб проблем и пообщался с жителями сел.
— Нам потребуется около недели на восстановление моста, — сказал Олег Николаевич. — Сейчас стабильно работает лодочная переправа, у людей есть свет, продукты им доставляются. Как только спадет вода, сюда зайдет техника, она уже сосредоточена возле разрушенных мостов.
Глава региона подчеркнул, что комиссии, которые должны оценить ущерб, нанесённый хозяйствам в пострадавших сёлах, начнут работу также в ближайшее время.
Главный же урок, который вынесло и усвоило Приморье ещё из прошлогоднего наводнения, гласит: профилактические работы следует вести на постоянной основе. Именно так поступают власти Приморья.
Олег Кожемяко на прошедшем 5 августа совещании по ликвидации последствий наводнения заявил: край продолжает закупать технику для работ на водных объектах. Она будет распределена между агентством по гидротехническим сооружениям, минГОЧС, Примавтодором. И продолжит выполнять свою миссию по предупреждению разливов рек, катастрофических паводков.
— Работа по расчистке русел рек, дноуглублению, укреплению дамб — безусловно — будет продолжена и даже расширена, — подчеркнул глава Приморья. — Сейчас перебрасываем технику, определяем объемы расчистки. Мы не только продолжим заниматься созданием защиты населенных пунктов от затоплений, но и усилим это направление. Мы уже набрались опыта, понимаем, какую и где технику лучше использовать. Климат меняется и игнорировать это нельзя ни в коем случае. Необходимо реагировать на вызовы, менять стратегию и тактику работ, чтобы максимально защитить население от стихийных бедствий.
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