Губернатор Приморья: паводок встречаем во всеоружии, работы будем продолжать

Олег Кожемяко подчеркнул: профилактические мероприятия по минимизации ущерба от наводнений не проводились в Приморье с 1987 года (в частности речь о дноуглубительных работах и расчистке русел рек). 40 лет подобного «пофигизма» серьёзно аукнулись Приморью в 2023-м и в текущем году. Разумеется, исправить последствия такой халатности за несколько месяцев (да и за год) — невозможно. Но и сидеть сложа руки нельзя. Созданным в крае структурам в течение ближайших пары лет предстоит ну очень серьёзная — и очень масштабная -работа.