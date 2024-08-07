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Posted 7 августа, 04:30

Published 7 августа, 04:30

Modified 7 августа, 04:34

Updated 7 августа, 04:34

Масштабное строительство дорог продолжается во всех районах Владивостока

И тротуар, и парковку сделают: во Владивостоке строят новые дороги

7 августа 2024, 04:30
Фото: 1MI.

Масштабное строительство дорог продолжается во всех районах Владивостока

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Наш Город
Ремонт и строительство новых дорог ведётся во Владивостоке не только силами городских служб, но и подрядными организациями.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: в середине осени, в октябре, во Владивостоке в районе улицы Русской появится новая дорога. Строит её — по заказу мэрии — компания «ИнвестСтройТорг». Дорога будет проложена до дома № 57ш на улице Русской.

— На участке протяженностью порядка 160 метров предстоит заменить слабый грунт на скальный, выполнить необходимый комплекс подготовительных работ, благоустроить тротуар и заасфальтировать проезд, — отметили управления дорог мэрии.

Также новая дорога в скором времени появится и в посёлке Трудовом.

Здесь строительством транспортной артерии — по сути дела с нуля — занимается компания «АртельСтройСнаб». Её задача — устройство проезда, тротуара и парковки рядом с новой детской поликлиникой на улице Лермонтова, 87. Согласно условиям договора подряда, работы начнутся в ближайшие недели.

По заказу администрации Владивостока подрядчик должен будет снять старое, отслужившее свой срок дорожное покрытие. Затем необходимо будет заменить слабый грунт на скальный, сделать тротуар и затем заасфальтировать проезжую часть. Также у здания поликлиники должна появиться новая — удобная и вместительная — парковка. Все работы должны быть завершены к первым числам октября.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что дорожные работы во Владивостоке ведутся с применением современных материалов.

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#Новости#Владивосток#Дорожный ремонт#Безопасные дороги#Дорожные работы#Приморский край#Наш Город#Дорожники
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