И тротуар, и парковку сделают: во Владивостоке строят новые дороги

Posted 7 августа, 04:30
Published 7 августа, 04:30
Modified 7 августа, 04:34
Updated 7 августа, 04:34
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: в середине осени, в октябре, во Владивостоке в районе улицы Русской появится новая дорога. Строит её — по заказу мэрии — компания «ИнвестСтройТорг». Дорога будет проложена до дома № 57ш на улице Русской.
— На участке протяженностью порядка 160 метров предстоит заменить слабый грунт на скальный, выполнить необходимый комплекс подготовительных работ, благоустроить тротуар и заасфальтировать проезд, — отметили управления дорог мэрии.
Также новая дорога в скором времени появится и в посёлке Трудовом.
Здесь строительством транспортной артерии — по сути дела с нуля — занимается компания «АртельСтройСнаб». Её задача — устройство проезда, тротуара и парковки рядом с новой детской поликлиникой на улице Лермонтова, 87. Согласно условиям договора подряда, работы начнутся в ближайшие недели.
По заказу администрации Владивостока подрядчик должен будет снять старое, отслужившее свой срок дорожное покрытие. Затем необходимо будет заменить слабый грунт на скальный, сделать тротуар и затем заасфальтировать проезжую часть. Также у здания поликлиники должна появиться новая — удобная и вместительная — парковка. Все работы должны быть завершены к первым числам октября.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что дорожные работы во Владивостоке ведутся с применением современных материалов.