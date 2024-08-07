И тротуар, и парковку сделают: во Владивостоке строят новые дороги

По заказу администрации Владивостока подрядчик должен будет снять старое, отслужившее свой срок дорожное покрытие. Затем необходимо будет заменить слабый грунт на скальный, сделать тротуар и затем заасфальтировать проезжую часть. Также у здания поликлиники должна появиться новая — удобная и вместительная — парковка. Все работы должны быть завершены к первым числам октября.