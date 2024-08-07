Как и грибы поесть, и не присесть? —информация для любителей «тихой охоты» в Приморье

Posted 7 августа, 08:35
Published 7 августа, 08:35
Modified 7 августа, 08:37
Updated 7 августа, 08:37
В приморских лесах начался сезон «тихой охоты». Любители грибов уже делятся результатами поисков лисичек, маслят и вербовиков.
Один грибник уже успел потеряться и успешно найтись в лесных массивах региона. К слову, несмотря на экстремальные условия, женщина не позабыла о главной задаче — сборе грибов.
Однако тихим охотникам необходимо не только заботиться о безопасности в незнакомой местности, но и ответственно подходить к выбору дикоросов. В 2023 году введена уголовная ответственность за умышленное уничтожение растений и грибов, внесенных в Красную книгу. Нарушителям грозит административная ответственность, которая подразумевает штрафы от 2 500 до 1 000 000 рублей и конфискация орудий добычи (ножи и емкости для сбора).
Так что, собираясь в лес, приморцам следует внимательно изучить редкие грибы, чтобы не пресечь закон ненароком.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что контрабандисты вывезли камчатского краба на 325 000 000 рублей из Приморья.