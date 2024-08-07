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Posted 7 августа, 08:35

Published 7 августа, 08:35

Modified 7 августа, 08:37

Updated 7 августа, 08:37

Сбор грибов может обернуться штрафом в Приморском крае

Как и грибы поесть, и не присесть? —информация для любителей «тихой охоты» в Приморье

7 августа 2024, 08:35
Фото: 1MI.

Сбор грибов может обернуться штрафом в Приморском крае

Сюжет
Безопасность
В Приморском крае успешно стартовал сезон «тихой охоты». Перед отправкой в лес жителям региона необходимо не только изучить местность, чтобы обезопасить себя, но и полистать Красную книгу, чтобы не потерять крупную сумму денег.

В приморских лесах начался сезон «тихой охоты». Любители грибов уже делятся результатами поисков лисичек, маслят и вербовиков.

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Один грибник уже успел потеряться и успешно найтись в лесных массивах региона. К слову, несмотря на экстремальные условия, женщина не позабыла о главной задаче — сборе грибов.

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Однако тихим охотникам необходимо не только заботиться о безопасности в незнакомой местности, но и ответственно подходить к выбору дикоросов. В 2023 году введена уголовная ответственность за умышленное уничтожение растений и грибов, внесенных в Красную книгу. Нарушителям грозит административная ответственность, которая подразумевает штрафы от 2 500 до 1 000 000 рублей и конфискация орудий добычи (ножи и емкости для сбора).

Так что, собираясь в лес, приморцам следует внимательно изучить редкие грибы, чтобы не пресечь закон ненароком.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что контрабандисты вывезли камчатского краба на 325 000 000 рублей из Приморья.

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