Как и грибы поесть, и не присесть? —информация для любителей «тихой охоты» в Приморье

Однако тихим охотникам необходимо не только заботиться о безопасности в незнакомой местности, но и ответственно подходить к выбору дикоросов. В 2023 году введена уголовная ответственность за умышленное уничтожение растений и грибов, внесенных в Красную книгу. Нарушителям грозит административная ответственность, которая подразумевает штрафы от 2 500 до 1 000 000 рублей и конфискация орудий добычи (ножи и емкости для сбора).