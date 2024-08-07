Карьера на «ОстроVах»: на всероссийском форуме развивается кадровый потенциал страны

Posted 7 августа, 06:41
Published 7 августа, 06:41
Modified 7 августа, 06:43
Updated 7 августа, 06:43
«Сахалин — это место, где сбываются мечты. Здесь можно построить успешную карьеру, получить поддержку, реализовать свои идеи. Вы вытянули счастливый билет, став участником всероссийского молодёжного форума „ОстроVа“. Воспользуйтесь этим! Впитывайте знания, знакомьтесь с Сахалином, с нашими проектами, перспективами жизни и работы. Здесь — на „ОстроVах“ — рождается день нашей большой страны, здесь вы можете начать свою карьеру. Друзья, в ваших руках наше будущее. И я приглашаю вас создавать его в Сахалинской области», — поприветствовал участников события губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Всероссийский молодёжный форум «ОстроVа» проходит по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Главной темой форума стало карьерное развитие молодых людей. По итогам «ОстроVов» будет разработан молодёжный стандарт карьерной траектории, которую в дальнейшем применят и в других регионах страны. В направлении «Молодёжная политика» участники форума изучают все предложенные методические рекомендации и формируют карьерный стандарт.
«Самое главное, что после каждого форума у нас есть результат. Не просто посидели, поговорили и разошлись. Есть показатели, коэффициенты эффективности проведённого форума. Это очень важно, потому что идеи в дальнейшем воплощаются и остаются в регионе. Например, недавно на Сахалине состоялся первый оперный фестиваль. Автор и организатор фестиваля — Владислав Крылов — выиграл грант на сумму 970 тысяч рублей. Молодой человек планирует и дальше развивать свой проект. Для наших артистов выступления на площадках регионального и всероссийского масштабов всегда становятся полезным опытом», — поделился Министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик.
Сегодня государство привлекает молодёжь к решению практических задач развития страны. Перед Россией стоят важные цели в модернизации образования и производства, решающую роль в выполнении соответствующих задач будут играть молодые специалисты. Именно поэтому приоритетным направлением деятельности всероссийского молодёжного форума «ОстроVа» является помощь молодым специалистам, повышение уровня их профессионализма и содействие в определении карьерной траектории своего будущего.
«Форум „ОстроVa“ платформы Росмолодёжь.События позволит молодым людям проявить себя, показать свои знания и умения, которые будут применены на благо страны. Точки притяжения молодёжи создаются по всей стране, повышая привлекательность всех регионов. Владимир Путин стремится к планомерному развитию всех субъектов, именно благодаря такой политике сегодня молодёжь всех субъектов страны находится в авангарде единого развития. В каждый регион необходимо вдохнуть новую жизнь – для этого государство создает точки активности молодёжи. „ОстроVa“ открывают новые возможности для Сахалинской области и других регионов Дальнего Востока: молодёжный форум стал интересной и перспективной площадкой, которая привлекает молодых людей со всей страны, знакомит их с Сахалином и Дальним Востоком», — добавляет директор форума Анастасия Кожепенько.
Сегодня на всероссийском молодёжном форуме «ОстроVа» отметили ещё одну юбилейную дату: участница из Калининградской области Алина Михайлюк отметила свой день рождения. Девушке исполнилось 25 лет, её поздравили зрители и участники, присутствовавшие в ледовом дворце «Кристалл».
«Это лучший день рождения, который у меня был. Спасибо дирекции форума, Правительству Сахалинской области и губернатору Валерию Лимаренко. Я мечтала попасть на Сахалин, сегодня я здесь. Я закончила университет по специальности „Горнодобыча“, теперь я буду трудоустраиваться и развивать свою сферу деятельности!», — поделилась со сцены именинница.
В ходе всероссийского молодёжного форума «ОстроVа» пройдёт череда городских мероприятий. Уже завтра открывается фестиваль уличного кино, площадка будет открыта на территории киноконцертного зала «Октябрь». Вход является свободным.
Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Правительство Сахалинской области.