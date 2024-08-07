Карьера на «ОстроVах»: на всероссийском форуме развивается кадровый потенциал страны

Сегодня государство привлекает молодёжь к решению практических задач развития страны. Перед Россией стоят важные цели в модернизации образования и производства, решающую роль в выполнении соответствующих задач будут играть молодые специалисты. Именно поэтому приоритетным направлением деятельности всероссийского молодёжного форума «ОстроVа» является помощь молодым специалистам, повышение уровня их профессионализма и содействие в определении карьерной траектории своего будущего.