Картина дня в Приморье: аварийная посадка, разбившийся самолет и райский пляж

Лайнер Airbus A320 neo, который следовал по маршруту Владивосток-Петропавловск-Камчатский под номером U6385, был вынужден повернуть назад и вернуться в аэропорт отправления. О причинах экстренной посадки рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.