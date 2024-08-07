vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 7 августа, 10:59

Published 7 августа, 10:59

Modified 7 августа, 11:01

Updated 7 августа, 11:01

Картина дня в Приморье: аварийная посадка, разбившийся самолет и райский пляж

Картина дня в Приморье: аварийная посадка, разбившийся самолет и райский пляж

7 августа 2024, 10:59
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события среды — в обзоре «Восток-Медиа»

Аварийная посадка

Из Владивостока на Камчатку вылетел авиалайнер, однако судно экстренно начало готовиться к аварийной посадке.

162 человека на борту: самолет пошел на экстренную посадку в Приморском крае
Узнать подробнее

Лайнер Airbus A320 neo, который следовал по маршруту Владивосток-Петропавловск-Камчатский под номером U6385, был вынужден повернуть назад и вернуться в аэропорт отправления. О причинах экстренной посадки рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

Почему самолёт на Камчатку экстренно вернулся во Владивосток — официально
Узнать подробнее

Разбившийся самолет

Воздушное судно исчезло с радаров в Приморском крае. В ЕДДС поделились деталями происшествия и результатами поиска частного самолета.

Новые данные об исчезнувшем самолете в Приморском крае — официально
Узнать подробнее

В Приморском крае частный самолет пропал с радаров. Поиски завершились, — пилот и пассажир воздушного судна не выжили. Прокуратура опубликовала первые фото с места трагедии.

Опубликованы кадры с места крушения исчезнувшего самолета в Приморском крае — фото
Узнать подробнее

Райский пляж

Очередная порция дождей нанесла удар по Приморскому краю. Однако некоторые уголки региона оказались не тронуты осадками. Местные жители восхитились красотой пляжа в Лазовском районе.

«Сейчас махнуть бы туда»: райский пляж с кристально чистой водой найден в Приморье
Узнать подробнее
#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика