Картина дня в Приморье: аварийная посадка, разбившийся самолет и райский пляж

Posted 7 августа, 10:59
Published 7 августа, 10:59
Modified 7 августа, 11:01
Updated 7 августа, 11:01
Аварийная посадка
Из Владивостока на Камчатку вылетел авиалайнер, однако судно экстренно начало готовиться к аварийной посадке.
Лайнер Airbus A320 neo, который следовал по маршруту Владивосток-Петропавловск-Камчатский под номером U6385, был вынужден повернуть назад и вернуться в аэропорт отправления. О причинах экстренной посадки рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.
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