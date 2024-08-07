Мария Лагунова: Владивосток еще долгие годы будет сохранять звание молодежной столицы

Posted 7 августа, 03:16
Published 7 августа, 03:16
Modified 8 августа, 02:28
Updated 8 августа, 02:28
Экспертное сообщество обращает особое внимание на то, что Владивосток стал молодежным центром, столицей, местом притяжения для молодых перспективных приморцев, россиян. Звание Молодежная столица России, которое город завоевал наравне с Москвой, это не «галочка» в отчетах городских властей, это реальные кардинальные изменения во всех сферах жизни Владивостока, которые сделали краевой центр по-настоящему молодежным. Проделана большая работа, инициатором и вдохновителем которой стал мэр Константин Шестаков его профессиональная команда управленцев.
С этим не могут не согласиться депутаты Думы Владивостока, которые принимают непосредственное участие в происходящих в городе процессах. Мария Лагунова, как председатель вновь созданного комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту, подчеркивает особое отношение главы Владивостока к этому направлению.
«Очень важное событие в законодательной жизни города — появился шестой комитет Думы Владивостока — по молодежной политике, физической культуре и спорту. Это говорит уже о том, что и глава, и депутатский корпус прекрасно понимают, что для нас сегодня молодежная политика это очень важный вектор развития. Мне, как председателю комитета, хотелось бы выразить благодарность Константину Шестакову. Это тот человек, который прекрасно понимает тенденции в молодежной политике, хорошо чувствует молодежь и предпринимает необходимые меры для развития этого направления. Владивосток сегодня является тем городом, где каждый молодой человек может найти для себя и интересное направление для деятельности, отдыха, развития, и спокойно выстраивать свое будущее, будучи уверенным в том, что он нужен городу», — отметила депутат Думы Владивостока.
Важно сегодня и то, как в городе развиваются дополнительные меры образования — работают кружки, робототехника — подрастающее поколение может развивать свои навыки, в частности, и технические для того, чтобы в будущем стать настоящими профессионалами, добавила Мария Лагунова.
И очень важно, что мэр Константин Шестаков обладает отличной способностью концентрировать вокруг себя единомышленников, результатом этого стало привлечение в реализацию мер по молодежной политике крупных инвесторов. Это объединение усилий работает на благо не только молодежи, но и всех жителей города.
«Стоит отметить ту инфраструктуру, которая появляется для молодежи, это как раз про развитие молодых людей, их навыков, их талантов, их проектов. Поддержка молодежного предпринимательства — мы видим то количество форумов. Опять же эти форумы проводятся не только за счет бюджетных средств, но и с привлечением партнеров. Мне кажется, что это особенно ценно, потому что Константин Владимирович обладает навыком и умением показать вот эти приоритетные векторы не только сотрудникам администрации города, но и всем окружающим, включая бизнес-сообщество», — считает Мария Лагунова.
Ну, и, конечно, одним из главных достижений, показателей эффективности молодежной политики, которую проводит мэр и его команда, стало присвоение Владивостоку статуса Молодежная столица России в 2024 году.
«Молодежную столицу выбирали всей страной — жители городов голосовали, и здесь была проделана просто огромная, колоссальная работа, управление по делам молодежи Владивостока выстроило плотное взаимодействие, сотрудничество, сплотило единомышленников, молодежь. Если бы люди не чувствовали вот это повышенное внимание к этой сфере со стороны представительной и исполнительной ветвей власти, то вряд ли поверили бы в существование молодежной столицы именно во Владивостоке, и проголосовали за наш город», — подчеркнула депутат.
Мария Лагунова считает что это значимое для города событие, для всех его жителей и для жителей всей страны. Потому что очень многие ребята, которые побывали впервые в городе Владивостоке, очень положительно отзывались о нем, никто не мог даже предположить, что на другом конце страны находится такой замечательный, динамичный, активный и, правда, молодежный город.
«Молодежная столица подарила нам очень много возможностей, и дополнительные общественные пространства, и различные мероприятия, и огромное количество решение, которые максимально акцентировались на молодежи. Очень много заседаний молодежного комитета Думы было посвящено молодежным премиям, различным мерам поддержки молодежи, они увеличиваются, вводятся корректировки, которые позволяют большему количеству ребят получать эти меры поддержки. И это уже хороший залог и уверенность, что жизнь в городе Владивостоке для молодежи точно не закончится в конце года, когда статус Молодежной столицы перейдет другому российскому городу. Для Владивостока Молодежная столица — это прекрасный импульс, мы набрали хорошую скорость развития, и уверены, что работа будет продолжаться. И, конечно, это все при поддержке главы и во многом при его большой инициативе», — добавила Мария Лагунова, отметив, что Молодежная столица для Владивостока это только начало.
Молодежная политика — это одно из самых сложных направлений, потому что молодежь самая разносторонняя категория. И подросток в 14 лет, и взрослый человек в 35 лет — это все молодежь, и здесь очень тяжело удовлетворить потребности такой разновозрастной группы. Но все это умудряется сделать мэр со своей командой в рамках молодежной политики.
«Каким я вижу город будущего? Нельзя сказать, что это будет что-то направленное только на молодежь, потому что молодежная политики охватывает абсолютно все сферы жизни. Поэтому, когда мы говорим про Владивосток будущего и развитие молодежной политики, мы понимаем, что результат этого увидят, прочувствуют абсолютно все жители нашего города. Уверена, что в будущем туристическое направление, особенно молодежный туризм, будет максимально развиваться, и глава прикладывает к этому огромные усилия. И я уверена, что наш город всегда будет наполнен большим количеством студентов, молодых специалистов, и достойно будет удерживать звание молодежной столицы еще много лет», — уверена Мария Лагунова.