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Posted 7 августа, 02:34

Published 7 августа, 02:34

Modified 7 августа, 02:36

Updated 7 августа, 02:36

Во Владивостоке хлещет ливень, отважно превозмогают

Непогода по колено: ливень властвует во Владивостоке — видео

7 августа 2024, 02:34
Фото: vostokmedia.com.

Во Владивостоке хлещет ливень, отважно превозмогают

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Погода
День еще не толком не начался у некоторых, а дороги Владивостока превратились в русла рек, судя по обстановке в городе. Дорожники усердно борются со стихией, но природа разбушевалась не на шутку.

Накануне мэрия Владивостока предупреждала горожан о предстоящих осадках.

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Непогода не заставила себя долго ждать. Очевидцы поделились обстановкой на улицах дальневосточной столицы.

Видео: vostokmedia.com.

К полудню некоторые районы муниципалитета превратились в русла рек. Бушующая стихия ударила не только по автомобилистам, пробирающимся по затопленным дорогам, но и по пешеходам, промокшим до нитки под проливным дождем.

Фото: vostokmedia.com

В объектив камеры попал мужчина, джинсы которого мокрые до колен, сообщает очевидец. Вероятно, приморец проходил в тех местах, где обойти воду было просто напросто невозможно.

Важно отметить, что дорожные службы занимаются отводом воды на проблемных участках, где зафиксированы ее скопления. Рабочие бригады рассредоточены по всему городу, отметили в администрации.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что принесет тайфун, который может зародиться недалеко от Японии.

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