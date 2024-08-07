Непогода по колено: ливень властвует во Владивостоке — видео

Posted 7 августа, 02:34
Published 7 августа, 02:34
Modified 7 августа, 02:36
Updated 7 августа, 02:36
Накануне мэрия Владивостока предупреждала горожан о предстоящих осадках.
Непогода не заставила себя долго ждать. Очевидцы поделились обстановкой на улицах дальневосточной столицы.
К полудню некоторые районы муниципалитета превратились в русла рек. Бушующая стихия ударила не только по автомобилистам, пробирающимся по затопленным дорогам, но и по пешеходам, промокшим до нитки под проливным дождем.
В объектив камеры попал мужчина, джинсы которого мокрые до колен, сообщает очевидец. Вероятно, приморец проходил в тех местах, где обойти воду было просто напросто невозможно.
Важно отметить, что дорожные службы занимаются отводом воды на проблемных участках, где зафиксированы ее скопления. Рабочие бригады рассредоточены по всему городу, отметили в администрации.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что принесет тайфун, который может зародиться недалеко от Японии.