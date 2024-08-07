Непогода по колено: ливень властвует во Владивостоке — видео

Во Владивостоке хлещет ливень, отважно превозмогают

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День еще не толком не начался у некоторых, а дороги Владивостока превратились в русла рек, судя по обстановке в городе. Дорожники усердно борются со стихией, но природа разбушевалась не на шутку.