Ниже 10 градусов: по-осеннему холодно станет в Приморском крае в ближайшее время

Posted 7 августа, 04:29
Published 7 августа, 04:29
Modified 7 августа, 04:31
Updated 7 августа, 04:31
Главный синоптик Приморья Борис Кубай заявил, что во второй декаде августа обстановка с подтоплениями изменится. В ближайшую пятницу, 9 августа, циклон сменится духотой и жарой. А в субботу, 10 августа, барический гребень охватит регион и продержится до 20-х чисел последнего летнего месяца.
Антициклон не только заблокирует смещение атмосферных фронтов на территорию края, но и спровоцирует похолодание. Западные районы успеют насладиться 30 градусами жары, а на востоке температурный фон будет колебаться в пределах 20 градусов. Более того, к концу второй декады жители региона ощутят приход осени — на северо-востоке столбики термометров упадут ниже 10 градусов, в других районах ниже 15.
Самое главное, после 10 августа начнется спады воды во всех водоемах края, отметил Борис Кубай.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что улицы Владивостока превратились в реки после мощного ливня.