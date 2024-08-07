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Posted 7 августа, 04:29

Published 7 августа, 04:29

Modified 7 августа, 04:31

Updated 7 августа, 04:31

Температура ниже 10 градусов установится в Приморье уже в августе

Ниже 10 градусов: по-осеннему холодно станет в Приморском крае в ближайшее время

7 августа 2024, 04:29
Фото: 1MI.

Температура ниже 10 градусов установится в Приморье уже в августе

Сюжет
Погода
Приморский край долгое время находился во власти жутких осадков. Наконец ливни покинут регион на долгое время, но вместе с непогодой уйдет и жара.

Главный синоптик Приморья Борис Кубай заявил, что во второй декаде августа обстановка с подтоплениями изменится. В ближайшую пятницу, 9 августа, циклон сменится духотой и жарой. А в субботу, 10 августа, барический гребень охватит регион и продержится до 20-х чисел последнего летнего месяца.

Антициклон не только заблокирует смещение атмосферных фронтов на территорию края, но и спровоцирует похолодание. Западные районы успеют насладиться 30 градусами жары, а на востоке температурный фон будет колебаться в пределах 20 градусов. Более того, к концу второй декады жители региона ощутят приход осени — на северо-востоке столбики термометров упадут ниже 10 градусов, в других районах ниже 15.

Самое главное, после 10 августа начнется спады воды во всех водоемах края, отметил Борис Кубай.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что улицы Владивостока превратились в реки после мощного ливня.

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