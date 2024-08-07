Ниже 10 градусов: по-осеннему холодно станет в Приморском крае в ближайшее время

Антициклон не только заблокирует смещение атмосферных фронтов на территорию края, но и спровоцирует похолодание. Западные районы успеют насладиться 30 градусами жары, а на востоке температурный фон будет колебаться в пределах 20 градусов. Более того, к концу второй декады жители региона ощутят приход осени — на северо-востоке столбики термометров упадут ниже 10 градусов, в других районах ниже 15.