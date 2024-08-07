Новые данные об исчезнувшем самолете в Приморском крае — официально

Posted 6 августа, 23:29
Published 6 августа, 23:29
Modified 6 августа, 23:31
Updated 6 августа, 23:31
Вчера днем, 6 августа, по данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, в Приморье пропала связь с легкомоторным самолетом, который летел с Сахалина. На борту судна находились два человека.
В Единой диспетчерской дежурной службе сообщили, что в двух километрах от Стеклянухи в Шкотовском муниципальном округе потерпел крушение самолет. Пилот и пассажир погибли. Подробности происшествия уточняются.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что накануне поиски авиасудна были осложнены погодными условиями в Приморском крае.