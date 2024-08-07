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Posted 6 августа, 23:29

Published 6 августа, 23:29

Modified 6 августа, 23:31

Updated 6 августа, 23:31

Появилась официальная информация о потерявшемся самолете в Приморье

Новые данные об исчезнувшем самолете в Приморском крае — официально

6 августа 2024, 23:29
Фото: vostokmedia.com.

Появилась официальная информация о потерявшемся самолете в Приморье

Сюжет
Крушение
Воздушное судно исчезло с радаров в Приморском крае. В ЕДДС поделились деталями происшествия и результатами поиска частного самолета.

Вчера днем, 6 августа, по данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, в Приморье пропала связь с легкомоторным самолетом, который летел с Сахалина. На борту судна находились два человека.

На борту было два человека: самолет исчез в Приморском крае
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В Единой диспетчерской дежурной службе сообщили, что в двух километрах от Стеклянухи в Шкотовском муниципальном округе потерпел крушение самолет. Пилот и пассажир погибли. Подробности происшествия уточняются.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что накануне поиски авиасудна были осложнены погодными условиями в Приморском крае.

Поиски пропавшего самолета в Приморье продолжаются, но есть нюанс — это погода
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