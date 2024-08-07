vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 7 августа, 03:08

Published 7 августа, 03:08

Modified 7 августа, 03:10

Updated 7 августа, 03:10

Машины ломаются под гнетом циклона в Приморском крае

Один утонул, другой заглох: ливни наносят удар по автомобилям во Владивостоке — видео

7 августа 2024, 03:08
Фото: vostokmedia.com.

Машины ломаются под гнетом циклона в Приморском крае

Сюжет
Погода
Жуткая непогода господствует в Приморском крае. Автомобилисты делятся печальными последствиями поездок по Владивостоку.

Мощный циклон накрыл дальневосточную столицу. Власти города предупреждали население об опасных осадках.

Сильные ливни и ветер ожидаются во Владивостоке — администрация предупреждает
Узнать подробнее

Вероятно, многие водители пожалели о том, что отправились в поездки по Владивостоку. Девушка, которая проехалась по Спортивной, заявила, что на пути встречаются поломанные машины, — одно авто «задымилось», другое стоит на аварийках.

Видео: vostokmedia.com.

На Чуркине мужчина стал свидетелем грустного происшествия — одинокий Mark II, вероятно, стал жертвой обильных осадков. Иномарка остановилась посреди дороги, которую заполонила вода.

На другой половине дороги скопилась пробка. Судя по кадрам, не все решаются окунуть свои машины в воду, смотря на грустный пример «Марка».

Важно отметить, что дорожные службы борются с непогодой, но стихия разбушевалась не на шутку. Рабочие работают по всему городу, занимаясь отводом воды в проблемных районах. Более того, горожанам стоит соблюдать осторожность, ведь циклон может принести до 70 миллиметров осадков, сообщили в администрации.

Ранее «Восток-Медиа» писало о дорожной обстановке в других районах Владивостока.

Непогода по колено: ливень властвует во Владивостоке — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Как два мощных тайфуна отразятся на Приморье? — прогнозы синоптиков+9°С? Дорога на пляж может быть закрыта из-за похолодания в ПриморьеМассовая авария с участием длинномера заблокировала выезд из Владивостока — видео
#Новости#Видео#Дальний Восток#Погода#Владивосток#Пробка#Автомобилисты#Циклон#Машины#Приморский край#Вода#Осадки#Происшествия#Чуркин#Дорожное происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика