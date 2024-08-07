Один утонул, другой заглох: ливни наносят удар по автомобилям во Владивостоке — видео

Posted 7 августа, 03:08
Published 7 августа, 03:08
Modified 7 августа, 03:10
Updated 7 августа, 03:10
Мощный циклон накрыл дальневосточную столицу. Власти города предупреждали население об опасных осадках.
Вероятно, многие водители пожалели о том, что отправились в поездки по Владивостоку. Девушка, которая проехалась по Спортивной, заявила, что на пути встречаются поломанные машины, — одно авто «задымилось», другое стоит на аварийках.
На Чуркине мужчина стал свидетелем грустного происшествия — одинокий Mark II, вероятно, стал жертвой обильных осадков. Иномарка остановилась посреди дороги, которую заполонила вода.
На другой половине дороги скопилась пробка. Судя по кадрам, не все решаются окунуть свои машины в воду, смотря на грустный пример «Марка».
Важно отметить, что дорожные службы борются с непогодой, но стихия разбушевалась не на шутку. Рабочие работают по всему городу, занимаясь отводом воды в проблемных районах. Более того, горожанам стоит соблюдать осторожность, ведь циклон может принести до 70 миллиметров осадков, сообщили в администрации.
Ранее «Восток-Медиа» писало о дорожной обстановке в других районах Владивостока.