Один утонул, другой заглох: ливни наносят удар по автомобилям во Владивостоке — видео

Важно отметить, что дорожные службы борются с непогодой, но стихия разбушевалась не на шутку. Рабочие работают по всему городу, занимаясь отводом воды в проблемных районах. Более того, горожанам стоит соблюдать осторожность, ведь циклон может принести до 70 миллиметров осадков, сообщили в администрации.