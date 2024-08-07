Один выйдет в Японское море: Кубай о влиянии тайфунов на Приморье в августе

По данным главного синоптика Приморья Бориса Кубая, август не обойдется без тайфунов. Первый совсем скоро пройдет от южной части Японии к Курилам и устремится на восток. Второй, который имеется все шансы стать супертайфуном, зародится ориентировочно на следующей неделе. Мощный шторм выйдет к южной части Японского моря через Корейский пролив. Но вихрь не проберется через антициклон и вернется в Тихий океан, нанеся сокрушительный удар по острову Хонсю.