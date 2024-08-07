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Posted 7 августа, 04:43

Published 7 августа, 04:43

Modified 7 августа, 04:45

Updated 7 августа, 04:45

Нанесут ли тайфуны сокрушительный удар по Приморскому краю?

Один выйдет в Японское море: Кубай о влиянии тайфунов на Приморье в августе

7 августа 2024, 04:43
Фото: 1MI.

Нанесут ли тайфуны сокрушительный удар по Приморскому краю?

Сюжет
Погода
Август нередко преподносит сюрпризы в виде мощных штормов. Главный синоптик Приморского края рассказал, как на регионе отразятся два тайфуна, которые совсем скоро зародятся в Тихом океане.

По данным главного синоптика Приморья Бориса Кубая, август не обойдется без тайфунов. Первый совсем скоро пройдет от южной части Японии к Курилам и устремится на восток. Второй, который имеется все шансы стать супертайфуном, зародится ориентировочно на следующей неделе. Мощный шторм выйдет к южной части Японского моря через Корейский пролив. Но вихрь не проберется через антициклон и вернется в Тихий океан, нанеся сокрушительный удар по острову Хонсю.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке машины пострадали из-за интенсивных дождей.

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