Опубликованы кадры с места крушения исчезнувшего самолета в Приморском крае — фото

Posted 7 августа, 00:42
Published 7 августа, 00:42
Modified 7 августа, 01:20
Updated 7 августа, 01:20
В Приморье частный самолет потерпел крушение, — двое человек, находившиеся на борту, погибли, сообщили в региональной Единой диспетчерской дежурной службе.
Дальневосточная транспортная прокуратура побывала на месте трагедии. В официальном telegram-канале появились снимки обломков воздушного судна.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что 6 августа частный самолет пропал с радаров в Приморском крае. Поисково-спасательная операция началась оперативно, но была осложнена погодными условиями.