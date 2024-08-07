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Posted 7 августа, 00:42

Published 7 августа, 00:42

Modified 7 августа, 01:20

Updated 7 августа, 01:20

В сети появились фотографии обломков исчезнувшего самолета в Приморье

Опубликованы кадры с места крушения исчезнувшего самолета в Приморском крае — фото

7 августа 2024, 00:42
Фото: 1MI.

В сети появились фотографии обломков исчезнувшего самолета в Приморье

Сюжет
Крушение
В Приморском крае частный самолет пропал с радаров. Поиски завершились, — пилот и пассажир воздушного судна не выжили. Прокуратура опубликовала первые фото с места трагедии.

В Приморье частный самолет потерпел крушение, — двое человек, находившиеся на борту, погибли, сообщили в региональной Единой диспетчерской дежурной службе.

Новые данные об исчезнувшем самолете в Приморском крае — официально
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Дальневосточная транспортная прокуратура побывала на месте трагедии. В официальном telegram-канале появились снимки обломков воздушного судна.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что 6 августа частный самолет пропал с радаров в Приморском крае. Поисково-спасательная операция началась оперативно, но была осложнена погодными условиями.

На борту было два человека: самолет исчез в Приморском крае
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#Новости#Дальний Восток#Владивосток#Крушение#Трагедия#Приморский край#Приморье#Происшествия
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