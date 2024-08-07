Перерасчет пенсии, пособия на детей и др.: что изменилось с 1 августа 2024 года?

Posted 7 августа, 05:22
Published 7 августа, 05:22
Modified 7 августа, 05:22
Updated 7 августа, 05:22
С 5 августа изменились правила получения единого пособия на детей до 17 лет. Ранее требовалось предоставление доказательств фактического проживания в регионе, где подавалось заявление. Теперь же, если соблюдены определенные условия, такие документы не нужны. Это упрощение касается родителей, которые работают, зарегистрированы как многодетные семьи или получают пособия по безработице, а также тех, кто ухаживает за детьми с инвалидностью.
В августе работающим пенсионерам будет произведён перерасчет пенсий с учетом индивидуальных пенсионных коэффициентов. Максимальное увеличение составляет до 399 рублей, учитывая, что стоимость одного балла в этом году установлена на уровне 133 рублей. Это позволит улучшить финансовое положение пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность.
Согласно указу президента РФ, с 1 августа по 31 декабря 2024 года будет предоставлена единовременная выплата в размере 400 тысяч рублей гражданам, которые заключат контракт о прохождении военной службы в зонах СВО. Это значительно превышает предыдущую выплату в 195 тысяч рублей и направлено на поддержку мобилизованных и их семей.
С 1 августа вступает в силу новая норма, касающаяся наследования цифрового рубля. Теперь наследники смогут оформлять завещания и распоряжения как у нотариуса, так и в банке, где открыт их счет. Это упрощение позволяет более эффективно управлять цифровыми активами и наследовать их.
С 5 августа в силу вступают новые правила для банков и микрофинансовых организаций, касающиеся общения с должниками. Организации обязаны записывать и хранить информацию о переговорах с заемщиками не менее трех лет, а также уведомлять клиентов о записи разговора в начале общения. Это нововведение призвано повысить прозрачность и защитить права заемщиков.
Одним из ключевых изменений стало расширение функционала портала «Госуслуги». Теперь в личном кабинете пользователей отображаются сведения обо всех муниципальных и государственных услугах, предоставляемых в электронной форме. Граждане смогут отслеживать свои обращения в органы власти, независимо от способа подачи заявки — онлайн или лично. Ранее такая возможность распространялась только на услуги, входящие в федеральный перечень. Это нововведение значительно упростит процесс получения информации о предоставленных услугах.
Еще одним важным изменением стало право муниципальных депутатов участвовать в формировании местной администрации. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет депутатам утверждать или согласовывать заместителей глав администраций и руководителей различных органов. Это право должно быть детализировано в уставе муниципального образования, что повысит прозрачность местного самоуправления и усилит контроль со стороны депутатов.
С августа 2024 года в России стартует эксперимент по внедрению новой информационной системы для оформления грузоперевозок. Создание «Национальной цифровой транспортно-логистической платформы» позволит организовать единое окно для всех документов, необходимых на этапах перевозки. Участниками апробации станут не только перевозчики, но и экспедиторы, операторы железнодорожного транспорта, а также органы исполнительной власти. Это даст возможность значительно упростить и ускорить процедуры, связанные с грузоперевозками.
В завершение, с 1 августа в российских вузах начинается завершающий этап приемной кампании. Университеты принимают оригиналы документов до 3 августа, а с 4 по 9 августа будут опубликованы приказы о зачислении. Для желающих учиться на платной основе сроков немного больше — до 20 августа