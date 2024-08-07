Перерасчет пенсии, пособия на детей и др.: что изменилось с 1 августа 2024 года?

С 5 августа изменились правила получения единого пособия на детей до 17 лет. Ранее требовалось предоставление доказательств фактического проживания в регионе, где подавалось заявление. Теперь же, если соблюдены определенные условия, такие документы не нужны. Это упрощение касается родителей, которые работают, зарегистрированы как многодетные семьи или получают пособия по безработице, а также тех, кто ухаживает за детьми с инвалидностью.