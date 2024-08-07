vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 7 августа, 02:53

Published 7 августа, 02:53

Modified 7 августа, 03:33

Updated 7 августа, 03:33

Опубликованы причины экстренной посадки пассажирского самолёта во Владивостоке

Почему самолёт на Камчатку экстренно вернулся во Владивосток — официально

7 августа 2024, 02:53
Фото: 1MI. Изображение Midjourney.

Опубликованы причины экстренной посадки пассажирского самолёта во Владивостоке

Сюжет
Безопасность
Лайнер Airbus A320 neo, который следовал по маршруту Владивосток-Петропавловск-Камчатский под номером U6385, был вынужден повернуть назад и вернуться в аэропорт отправления. О причинах экстренной посадки рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

Лайнер Airbus A320 neo, который следовал по маршруту Владивосток-Петропавловск-Камчатский под номером U6386, был вынужден повернуть назад и вернуться в аэропорт отправления.

В процессе подъема воздушного судна пилоты получили сигнал о возможной неисправности одной из систем гидравлики.

С целью обеспечения безопасности командир самолета принял решение вернуться в аэропорт вылета. Самолет успешно приземлился в аэропорту Владивостока.

На данный момент на месте проводят работы специалисты авиакомпании. Пассажиры (162 человека) размещены в терминале аэропорта, где их обслуживают представители авиакомпании. Они предоставляют всем необходимые услуги в соответствии с ФАП-82.

162 человека на борту: самолет пошел на экстренную посадку в Приморском крае
Узнать подробнее
#Новости#Дальний Восток#Россия#Безопасность#Владивосток#Камчатка#Аэропорт#Терминал#Пассажиры#Экстренная посадка#Приморский край#Авиакомпания#Происшествия#Обслуживание
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика