Почему самолёт на Камчатку экстренно вернулся во Владивосток — официально

Posted 7 августа, 02:53
Published 7 августа, 02:53
Modified 7 августа, 03:33
Updated 7 августа, 03:33
Лайнер Airbus A320 neo, который следовал по маршруту Владивосток-Петропавловск-Камчатский под номером U6386, был вынужден повернуть назад и вернуться в аэропорт отправления.
В процессе подъема воздушного судна пилоты получили сигнал о возможной неисправности одной из систем гидравлики.
С целью обеспечения безопасности командир самолета принял решение вернуться в аэропорт вылета. Самолет успешно приземлился в аэропорту Владивостока.
На данный момент на месте проводят работы специалисты авиакомпании. Пассажиры (162 человека) размещены в терминале аэропорта, где их обслуживают представители авиакомпании. Они предоставляют всем необходимые услуги в соответствии с ФАП-82.