Почему самолёт на Камчатку экстренно вернулся во Владивосток — официально

Опубликованы причины экстренной посадки пассажирского самолёта во Владивостоке

Сюжет Безопасность

Лайнер Airbus A320 neo, который следовал по маршруту Владивосток-Петропавловск-Камчатский под номером U6385, был вынужден повернуть назад и вернуться в аэропорт отправления. О причинах экстренной посадки рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

Лайнер Airbus A320 neo, который следовал по маршруту Владивосток-Петропавловск-Камчатский под номером U6386, был вынужден повернуть назад и вернуться в аэропорт отправления. В процессе подъема воздушного судна пилоты получили сигнал о возможной неисправности одной из систем гидравлики. С целью обеспечения безопасности командир самолета принял решение вернуться в аэропорт вылета. Самолет успешно приземлился в аэропорту Владивостока. На данный момент на месте проводят работы специалисты авиакомпании. Пассажиры (162 человека) размещены в терминале аэропорта, где их обслуживают представители авиакомпании. Они предоставляют всем необходимые услуги в соответствии с ФАП-82. 162 человека на борту: самолет пошел на экстренную посадку в Приморском крае Узнать подробнее