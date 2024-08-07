Прыгуну, сбившему планку «достоинством», предложили круглую сумму

Posted 7 августа, 08:28
Published 7 августа, 08:28
Modified 7 августа, 08:30
Updated 7 августа, 08:30
TMZ Sports получила сообщение от сайта для взрослых CamSoda. Сайт предлагает Аммирати сумму, в три раза превышающую вознаграждение за золотую медаль Олимпийских игр, за демонстрацию части тела, которая помешала ему пройти в финал. Об этом пишет портал newkhakasiya.online.
Антони Аммирати занял двенадцатое место на Олимпийских играх в Париже, так как не смог преодолеть высоту в 5,70 метра из-за того, что задел планку своим «достоинством». Спортсмен уже обсудил данную ситуацию с Французской федерацией легкой атлетики. Сам он назвал данный случай технической недоработкой.
Историю, ставшую популярной в Сети, высоко оценил Дарин Паркер, вице-президент сайта CamSoda. Он заявил, что обязательно наградил бы спортсмена, если бы это зависело от него, — за то, что все увидели ниже пояса.