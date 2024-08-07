vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 7 августа, 08:28

Published 7 августа, 08:28

Modified 7 августа, 08:30

Updated 7 августа, 08:30

Прыгуну, сбившему планку «достоинством», предложили круглую сумму

Прыгуну, сбившему планку «достоинством», предложили круглую сумму

7 августа 2024, 08:28
Фото: Изображение Midjourney.
Прыгун с шестом Антони Аммирати на прошлых выходных прославился тем, что сбил своим «достоинством» планку. Один из сайтов для взрослых после этого случая предложил ему 250 тысяч долларов.

TMZ Sports получила сообщение от сайта для взрослых CamSoda. Сайт предлагает Аммирати сумму, в три раза превышающую вознаграждение за золотую медаль Олимпийских игр, за демонстрацию части тела, которая помешала ему пройти в финал. Об этом пишет портал newkhakasiya.online.

Антони Аммирати занял двенадцатое место на Олимпийских играх в Париже, так как не смог преодолеть высоту в 5,70 метра из-за того, что задел планку своим «достоинством». Спортсмен уже обсудил данную ситуацию с Французской федерацией легкой атлетики. Сам он назвал данный случай технической недоработкой.

Историю, ставшую популярной в Сети, высоко оценил Дарин Паркер, вице-президент сайта CamSoda. Он заявил, что обязательно наградил бы спортсмена, если бы это зависело от него, — за то, что все увидели ниже пояса.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика