С открытыми объятиями: участников форума «ОстроVа» обучают гостеприимству на Сахалине

Posted 7 августа, 03:16
Published 7 августа, 03:16
Modified 7 августа, 05:12
Updated 7 августа, 05:12
В течение нескольких дней, с 5 по 10 августа опытные эксперты отрасли будут обучать туристическим премудростям участников трека — индустрии гостеприимства Сахалинской области есть, что показать гостям, ведь и культура, и природа островного региона уникальны, ни с чем несравнимы. Как правильно раскрыть потенциал Сахалина, сделать так, чтобы российские и зарубежные туристы возвращались сюда снова и снова — как раз об этом образовательный трек «Сервис и туризм».
В торжественном открытии туристического трека приняли министр туризма Сахалинской области Артём Лазарев и первый заместитель министра туризма Наталия Пахолкова и представители сахалинского туристско-информационного центра.
Министр туризма области Артём Лазарев отметил, что туристический трек стал уже традиционным, он проводится в Сахалинской области ежегодно, и это свидетельствует о том, что туристическая отрасль островного региона развивается, привлекая все большее внимание, как со стороны участников отрасли так и со стороны гостей, количество которых ежегодно только увеличивается.
«Туризм в регионе развивается очень активно, и параллельно меняется трек, развивается с учетом потребностей региона. В этом году акцент делается на главную составляющую — гостеприимство. Именно оно играет ключевую роль в создании впечатлений от поездки. Хочется подчеркнуть, что у нас уникальный остров с уникальной природой и уникальными людьми. Хочется, чтобы и островное гостеприимство было таким же. Надеюсь, что участники трека смогут и сами почувствовать наше гостеприимство, влюбиться в наши острова, и, возможно, остаться здесь жить и развивать туризм вместе с нами!» — поприветствовал участников трека Артём Лазарев.
Глава ведомства уверен, что работа трека будет полезна, как самим участникам, так и региону — будут предложены интересные и креативные идеи, в воплощении которых готово помочь правительство региона.
Главной целью трека является развитие ключевых направлений туризма региона, индустрии гостеприимства, а также повышение квалификации специалистов в этой области. Участники эксперты трека уверены, что гостеприимство особое направление в сфере туризма, можно сказать, это целая философия, которая должна буквально окутывать приезжающих на отдых гостей, а уникальная природа и культура Сахалина поможет создать неповторимую атмосферу и оставит об островном регионе самые теплые и незабываемые впечатления.
Организатора разработали для участников трека насыщенную образовательную программу, которая включает в себя мастер-классы, круглые столы и познавательные экскурсии на ведущие предприятия Южно-Сахалинска — гостиница Мега Палас, рестораны «Сварог», «Чеддар Бар», «Шелби» и СТК «Горный Воздух». Там участники форума наглядно смогут познакомиться с особенностями работы опытных участников рынка, получит ценные знания от экспертов отрасли, обменяться опытом, а, возможно, и вдохновиться позитивной отмосферой гостеприимства.
География участников туристического трека обширна — на форуме собрались представители отрасли из разных регионов России — Дальнего Востока, Северного Кавказа, Северо-Западного и Южного федеральных округов. Приглашенные спикеры и эксперты — Жанна Федаева, мастер гостеприимства с опытом более 10 лет, Вероника Ковалева, основатель крупного агентства для HoReCa, занимающегося профессиональным PR и маркетингом для ресторанов, отелей, а также шеф-поваров и Христофор Константиниди, первый вице-президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства. Местные эксперты в сфере туризма также выступят в рамках трека, поделятся своим опытом с гостями форума.
Проведение Всероссийского молодежного форума «ОстроVа» — это инициатива губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, ежегодно островной регион привлекает внимание сотен участников со всей России.
При этом образовательный трек «Сервис и туризм» дает уникальную возможность для развития отрасли. Это не только получение знаний и навыков, это прекрасная возможность стать частью большого, динамично развивающегося, постоянно совершенствующегося сообщества, заинтересованного в создании комфортной среды для туристов. Как говорят сами участники трека, Сахалин готов принимать гостей с открытыми объятиями, и с удовольствием поделится уникальной культурой и природой.