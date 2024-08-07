С открытыми объятиями: участников форума «ОстроVа» обучают гостеприимству на Сахалине

В течение нескольких дней, с 5 по 10 августа опытные эксперты отрасли будут обучать туристическим премудростям участников трека — индустрии гостеприимства Сахалинской области есть, что показать гостям, ведь и культура, и природа островного региона уникальны, ни с чем несравнимы. Как правильно раскрыть потенциал Сахалина, сделать так, чтобы российские и зарубежные туристы возвращались сюда снова и снова — как раз об этом образовательный трек «Сервис и туризм».