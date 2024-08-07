Селевой поток затопил одну из улиц Владивостока — видео

Posted 7 августа, 04:58
Published 7 августа, 04:58
Modified 7 августа, 05:00
Updated 7 августа, 05:00
Опасные ливни принесли немало бед в дальневосточную столицу. Машины утопали и ломались на дорогах в период бушующей стихии.
Теперь местное население спасается от последствий циклона. Карьерную накрыл селевой поток. Муниципальные службы работают над устранением проблемы.
«Специалисты нашей дорожной службы заняты очисткой территории и обеспечением ее безопасности для жителей», — отметили в Содержании Городских Территорий
Бригада специалистов промывает трубы, которые забились грунтом и другими отложениями. Также данный участок очищают от сели. На объекте работают два КамАЗа и спецтехника.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, мощные осадки выпали во Владивостоке. Скопление воды на улицах стали проблемой для горожан.