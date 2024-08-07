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Posted 7 августа, 04:58

Published 7 августа, 04:58

Modified 7 августа, 05:00

Updated 7 августа, 05:00

Сель сошел после ливней в одном из городов Приморского края

Селевой поток затопил одну из улиц Владивостока — видео

7 августа 2024, 04:58
Фото: Изображение Midjourney.

Сель сошел после ливней в одном из городов Приморского края

Сюжет
Безопасность
Во Владивостоке опасные ливни обернулись не менее опасными последствиями. На одной из улиц Владивостока сошел селевой поток, который заполонил придомовую территорию.

Опасные ливни принесли немало бед в дальневосточную столицу. Машины утопали и ломались на дорогах в период бушующей стихии.

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Теперь местное население спасается от последствий циклона. Карьерную накрыл селевой поток. Муниципальные службы работают над устранением проблемы.

«Специалисты нашей дорожной службы заняты очисткой территории и обеспечением ее безопасности для жителей», — отметили в Содержании Городских Территорий

Бригада специалистов промывает трубы, которые забились грунтом и другими отложениями. Также данный участок очищают от сели. На объекте работают два КамАЗа и спецтехника.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, мощные осадки выпали во Владивостоке. Скопление воды на улицах стали проблемой для горожан.

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