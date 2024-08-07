«Сейчас махнуть бы туда»: райский пляж с кристально чистой водой найден в Приморье

Posted 7 августа, 10:11
Published 7 августа, 10:11
Modified 7 августа, 10:13
Updated 7 августа, 10:13
Пока огромное количество районов страдает из-за сильных ливней, жители некоторых муниципалитетов делятся снимками «райских» мест Приморья.
Местное население, демонстрирующее хорошую погодную обстановку, то ли хвастается, то ли подбадривает таким образом земляков. Но снимки красочных мест действительно радуют приморцев, которые оказались во власти осадков.
В новых медиа появился снимок моря в Глазковке, где сегодня царит ясная погода и 30 градусов жары.
Некоторые надеются, что солнце наведается и к ним. А кто-то восхищается красотами края.
«Туда сейчас махнуть бы, а не вот это все», — написал подписчик новых медиа.
«Удивляюсь каждый раз, когда вижу такие снимки. Неужели такая красота совсем рядом», — изумилась девушка в соцсетях.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что необычное зрелище наблюдали жители Владивостока после сильных дождей.