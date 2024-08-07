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Posted 7 августа, 10:11

Published 7 августа, 10:11

Modified 7 августа, 10:13

Updated 7 августа, 10:13

Путешественников заинтересовал изумительный берег в Приморском крае

«Сейчас махнуть бы туда»: райский пляж с кристально чистой водой найден в Приморье

7 августа 2024, 10:11
Фото: vostokmedia.com.

Путешественников заинтересовал изумительный берег в Приморском крае

Сюжет
Погода
Очередная порция дождей нанесла удар по Приморскому краю. Однако некоторые уголки региона оказались не тронуты осадками. Местные жители восхитились красотой пляжа в Лазовском районе.

Пока огромное количество районов страдает из-за сильных ливней, жители некоторых муниципалитетов делятся снимками «райских» мест Приморья.

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Местное население, демонстрирующее хорошую погодную обстановку, то ли хвастается, то ли подбадривает таким образом земляков. Но снимки красочных мест действительно радуют приморцев, которые оказались во власти осадков.

В новых медиа появился снимок моря в Глазковке, где сегодня царит ясная погода и 30 градусов жары.

Некоторые надеются, что солнце наведается и к ним. А кто-то восхищается красотами края.

«Туда сейчас махнуть бы, а не вот это все», — написал подписчик новых медиа.
«Удивляюсь каждый раз, когда вижу такие снимки. Неужели такая красота совсем рядом», — изумилась девушка в соцсетях.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что необычное зрелище наблюдали жители Владивостока после сильных дождей.

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