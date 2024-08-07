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Posted 7 августа, 03:51

Published 7 августа, 03:51

Modified 7 августа, 03:53

Updated 7 августа, 03:53

Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за мощного циклона

Спецслужбы в «боеготовности»: Приморский край готовится к опасным осадкам

7 августа 2024, 03:51
Фото: Иван Дякин. primorsky.ru.

Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за мощного циклона

Сюжет
Погода
В Приморском крае ожидаются сильные дожди и грозовые ливни. Жителей региона призывают к осторожности.

Оперативные службы находятся в повышенной готовности из-за ухудшения погодной обстановки в Приморье, сообщает пресс-служба правительства региона. Спасатели окажут помощь тем, кто пострадает в период ливней, однако населению не стоит пренебрегать правилами безопасности.

Власти края напомнили о том, чего не стоит забывать во время бушующей стихии.

Фото: primorsky.ru

МинГОЧС предостерегает приморцев от поездок на отдых и путешествия к водоемам. Автомобилистам стоит удвоить бдительность на дорогах и, по возможности, отложить выезды за пределы населенных пунктов.

При возникновении ЧС необходимо позвонить в ЕДДС по номеру телефона: 112.

Ранее «Восток-Медиа» писало о последствиях ливня во Владивостоке.

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