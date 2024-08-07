Спецслужбы в «боеготовности»: Приморский край готовится к опасным осадкам

Posted 7 августа, 03:51
Published 7 августа, 03:51
Modified 7 августа, 03:53
Updated 7 августа, 03:53
Оперативные службы находятся в повышенной готовности из-за ухудшения погодной обстановки в Приморье, сообщает пресс-служба правительства региона. Спасатели окажут помощь тем, кто пострадает в период ливней, однако населению не стоит пренебрегать правилами безопасности.
Власти края напомнили о том, чего не стоит забывать во время бушующей стихии.
МинГОЧС предостерегает приморцев от поездок на отдых и путешествия к водоемам. Автомобилистам стоит удвоить бдительность на дорогах и, по возможности, отложить выезды за пределы населенных пунктов.
При возникновении ЧС необходимо позвонить в ЕДДС по номеру телефона: 112.
Ранее «Восток-Медиа» писало о последствиях ливня во Владивостоке.