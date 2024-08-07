В 2024 году МСП привлекли 4,3 млрд рублей благодаря господдержке

Posted 7 августа, 10:07
Published 7 августа, 10:07
Modified 7 августа, 10:07
Updated 7 августа, 10:07
МСП Банк стал якорным инвестором и соорганизатором 19 выпусков облигаций, предоставив финансовую поддержку на более чем 1 миллиард рублей. Доступ к финансовым ресурсам через выпуск облигаций, включая меры поддержки, является частью национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», передает regnum.ru.
Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка, отметил, что в этом году 80% российских компаний малого и среднего бизнеса разместили облигации в «Секторе Роста» Мосбиржи при поддержке МСП Банка. Он подчеркнул, что выход на фондовый рынок позволяет привлекать дополнительные средства для развития бизнеса. Инвесторы особенно заинтересованы в предприятиях, работающих в сферах производства и высоких технологий, хотя финансирование также привлекается в других отраслях.
Банк стал соорганизатором выпусков ценных бумаг и якорным инвестором для компаний в сферах торговли, сельского хозяйства, пищевой и химической промышленности, а также финансовых компаний, добавил Исаевич. Он также подчеркнул, что Корпорация МСП активно работает над созданием новых и масштабированием существующих мер государственной поддержки, направленных на увеличение числа эмитентов фондового рынка среди малого и среднего бизнеса.
Иван Подберезняк, председатель правления МСП Банка, отметил, что банк как институт развития стремится предложить бизнесу широкий спектр финансовой поддержки, включая выход на фондовый рынок. Он подчеркнул, что МСП Банк делает биржевые инструменты более доступными, снижая затраты на подготовку и листинг, увеличивая спрос на ценные бумаги и упрощая взаимодействие с другими институтами развития.
Среди компаний, разместивших облигации при поддержке МСП Банка, челябинское предприятие «С-Принт», оно привлекло 100 миллионов рублей для запуска проектов для новых клиентов. Компания «Селлер», работающая под брендом «ТехПорт», выпустила облигации на 500 миллионов рублей для масштабирования своей бизнес-модели по продаже крупной бытовой техники. МСП Банк также стал якорным инвестором в выпуске облигаций компании «Моторные технологии» на сумму 220 миллионов рублей.