В 2024 году МСП привлекли 4,3 млрд рублей благодаря господдержке

Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка, отметил, что в этом году 80% российских компаний малого и среднего бизнеса разместили облигации в «Секторе Роста» Мосбиржи при поддержке МСП Банка. Он подчеркнул, что выход на фондовый рынок позволяет привлекать дополнительные средства для развития бизнеса. Инвесторы особенно заинтересованы в предприятиях, работающих в сферах производства и высоких технологий, хотя финансирование также привлекается в других отраслях.