«За что такие муки?»: жители Приморья ополчились против охотников и браконьеров

Posted 7 августа, 11:02
Published 7 августа, 11:02
Modified 7 августа, 11:04
Updated 7 августа, 11:04
В Приморье умер амурский тигр, который пострадал от людей, — неизвестные выстрелили в животное и раздробили ему челюсть. Хищник не оправился после ранения и спустя несколько месяцев скончался.
Многие приморцы с грустью восприняли печальную новость. А кто-то был взбешен жестокостью тех, кто позволил себе ранить зверя.
«Самое страшное животное — это человек»;
«Благодарность ветеринарам, которые боролись за него до последнего»;
«Как же больно это читать»;
«Бедняжка. Мягких облачков ему»;
«Когда уже этих браконьеров наказывать по всей строгости будут?»
«Бумеранг сработает! Я верю! Виновных накажет жизнь».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Пластуне собака послужила приманкой для тигра на территории завода.