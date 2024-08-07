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Posted 7 августа, 11:02

Published 7 августа, 11:02

Modified 7 августа, 11:04

Updated 7 августа, 11:04

«За что такие муки?»: жители Приморья ополчились против охотников и браконьеров

«За что такие муки?»: жители Приморья ополчились против охотников и браконьеров

7 августа 2024, 11:02
Фото: 1MI.
Краснокнижного хищника тяжело ранили в Приморском крае. Полосатый кот не выжил, но он отчаянно боролся с недугом несколько месяцев. Смерть Бени не на шутку разозлила жителей региона.

В Приморье умер амурский тигр, который пострадал от людей, — неизвестные выстрелили в животное и раздробили ему челюсть. Хищник не оправился после ранения и спустя несколько месяцев скончался.

Пытался жить изо всех сил: амурский тигр с раздробленной челюстью умер в Приморье
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Многие приморцы с грустью восприняли печальную новость. А кто-то был взбешен жестокостью тех, кто позволил себе ранить зверя.

«Самое страшное животное — это человек»;
«Благодарность ветеринарам, которые боролись за него до последнего»;
«Как же больно это читать»;
«Бедняжка. Мягких облачков ему»;
«Когда уже этих браконьеров наказывать по всей строгости будут?»
«Бумеранг сработает! Я верю! Виновных накажет жизнь».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Пластуне собака послужила приманкой для тигра на территории завода.

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#Новости#Общество#Владивосток#Приморский край
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