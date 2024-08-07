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Posted 7 августа, 09:02

Published 7 августа, 09:02

Modified 7 августа, 09:04

Updated 7 августа, 09:04

Заполонили небо: необычное явление замечено во Владивостоке — видео

7 августа 2024, 09:02

Огромная стая морских птиц прилетела в центр одного из городов Приморского края

Сюжет
Погода
Невероятное количество чаек, обитающих преимущественно на морских пляжах, попало в объектив очевидца в центре Владивостока.

Буквально несколько часов назад в дальневосточной столице господствовала жуткая непогода.

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Сейчас во Владивостоке светит солнце, которое не может не радовать местное население. Однако в центре города обстановка за окном весьма необычная, сообщают местные жители. Очевидец снял на видео чаек, которые кружили в небе.

Видео: vostokmedia.com.

Некоторые горожане предположили, что птицы радуются уходу ливней. Кто-то считает, что такое поведение у пернатых допустимо при изменениях погоды. В чем кроется причина на самом деле — неизвестно. Но зрелище действительно завораживающее.

Ранее «Восток-Медиа» писало о пустующем пляже невероятной красоты в Приморском крае.

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