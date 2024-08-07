Заполонили небо: необычное явление замечено во Владивостоке — видео

Posted 7 августа, 09:02
Published 7 августа, 09:02
Modified 7 августа, 09:04
Updated 7 августа, 09:04
Буквально несколько часов назад в дальневосточной столице господствовала жуткая непогода.
Сейчас во Владивостоке светит солнце, которое не может не радовать местное население. Однако в центре города обстановка за окном весьма необычная, сообщают местные жители. Очевидец снял на видео чаек, которые кружили в небе.
Некоторые горожане предположили, что птицы радуются уходу ливней. Кто-то считает, что такое поведение у пернатых допустимо при изменениях погоды. В чем кроется причина на самом деле — неизвестно. Но зрелище действительно завораживающее.
Ранее «Восток-Медиа» писало о пустующем пляже невероятной красоты в Приморском крае.