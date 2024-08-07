Женщина с «высшими силами» низко завершила обряд в спальне клиента в Приморье

Posted 7 августа, 07:43
Published 7 августа, 07:43
Modified 7 августа, 07:45
Updated 7 августа, 07:45
В 2023 году жительница Павловки обратилась к эзотерику, которая заявила о наличии порчи на пострадавшей, и лишилась 100 000 рублей, сообщили в прокуратуре. Злоумышленница провела обряд, якобы снявший недуг, и взяла за услугу 10 000 рублей. Затем она украла 90 000 рублей из спальни доверчивой женщины.
Аналогичную аферу подозреваемая провернула в 2024 году.
Путем обмана обвиняемая обогатилась на 100 000 рублей. Ущерб потерпевшим она возместила в ходе предварительного расследования.
«Уголовное дело направлено в Михайловский районный суд для рассмотрения по существу», — отметили в надзорном ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в уссурийской больнице прошло судебное заседание.