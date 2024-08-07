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Posted 7 августа, 07:43

Published 7 августа, 07:43

Modified 7 августа, 07:45

Updated 7 августа, 07:45

Сеанс с лже-эзотериком дорого обошелся жительнице Приморского края

Женщина с «высшими силами» низко завершила обряд в спальне клиента в Приморье

7 августа 2024, 07:43
Фото: Изображение Midjourney.

Сеанс с лже-эзотериком дорого обошелся жительнице Приморского края

Сюжет
Мошенничество
В Михайловском районе женщина хотела избавиться от порчи, но лишилась крупной суммы денег. Оказывается, порой встречи с эзотериками обходятся чудовищно дорого, но не из-за прайса на услуги.

В 2023 году жительница Павловки обратилась к эзотерику, которая заявила о наличии порчи на пострадавшей, и лишилась 100 000 рублей, сообщили в прокуратуре. Злоумышленница провела обряд, якобы снявший недуг, и взяла за услугу 10 000 рублей. Затем она украла 90 000 рублей из спальни доверчивой женщины.

Аналогичную аферу подозреваемая провернула в 2024 году.

Путем обмана обвиняемая обогатилась на 100 000 рублей. Ущерб потерпевшим она возместила в ходе предварительного расследования.

«Уголовное дело направлено в Михайловский районный суд для рассмотрения по существу», — отметили в надзорном ведомстве.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в уссурийской больнице прошло судебное заседание.

Мужчина лишился свободы в одной из больниц Приморского края
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