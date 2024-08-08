Автомобиль слетел с моста в Приморском крае — фото

Posted 8 августа, 04:46
Published 8 августа, 04:46
Modified 8 августа, 04:48
Updated 8 августа, 04:48
Внедорожник упал с моста в Хасанском районе, сообщает пресс-служба полиции. По предварительным данным, мужчина в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и съехал с дороги, опрокинув автомобиль.
Силовики разбираются в обстоятельствах произошедшего.
«Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда исследований», — отметили в МВД.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что огромная пробка образовалась на пути к Русскому острову во Владивостоке.