vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 8 августа, 04:46

Published 8 августа, 04:46

Modified 8 августа, 04:48

Updated 8 августа, 04:48

Автомобиль слетел с моста в Приморском крае — фото

Автомобиль слетел с моста в Приморском крае — фото

8 августа 2024, 04:46
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Мост
В Приморском крае отдых на популярном пляже обернулся эпичным падением с моста. Приморец съехал с дороги, снес металлическое ограждение и перевернул машину колесами кверху.

Внедорожник упал с моста в Хасанском районе, сообщает пресс-служба полиции. По предварительным данным, мужчина в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и съехал с дороги, опрокинув автомобиль.

Силовики разбираются в обстоятельствах произошедшего.

«Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Назначено проведение ряда исследований», — отметили в МВД.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что огромная пробка образовалась на пути к Русскому острову во Владивостоке.

Отдых с нюансиком: жуткая пробка сковала дорогу к популярному пляжу Приморья — видео
Узнать подробнее
#Новости#Мост#Владивосток#Автомобиль#Хасанский район#Полиция#Пробка#Исследования#Алкогольное опьянение#Падение#Приморский край#ДТП#Русский остров#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика