Банки получили право замораживать переводы: что делать жителям Приморского края?

Posted 8 августа, 09:09
Published 8 августа, 09:09
Modified 31 августа, 14:51
Updated 31 августа, 14:51
Волноваться, «куда-то бежать и что-то делать», конечно же, не надо. Данная мера — ещё один заслон на пути мошеннических схем отъёма денег у граждан России.
— С 25 июля банки должны блокировать переводы на два дня, если информация о получателе денег содержится в базе данных Банка России, — пояснили специалисты. — Если в течение двух дней отправитель перевода не придёт в себя и по-прежнему будет настаивать на проведении финансовой операции, перевод будет выполнен.
Так что главное — быть бдительными, не поддаваться на уловки мошенников. Даже если они ну очень правдоподобные, напомнили в ЦУР Приморья.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как пенсионерке удалось вернуть отобранное мошенниками.