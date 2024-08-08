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Posted 8 августа, 09:09

Published 8 августа, 09:09

Modified 31 августа, 14:51

Updated 31 августа, 14:51

Банки получили право замораживать переводы: что делать жителям Приморского края?

8 августа 2024, 09:09

Право замораживать переводы получили банки в России

Сюжет
Мошенничество
С 25 июля банки в России получили право замораживать переводы. Какие именно и почему? Разъяснения выпустил ЦУР Приморья и ДГУ Банка России.

Волноваться, «куда-то бежать и что-то делать», конечно же, не надо. Данная мера — ещё один заслон на пути мошеннических схем отъёма денег у граждан России.

— С 25 июля банки должны блокировать переводы на два дня, если информация о получателе денег содержится в базе данных Банка России, — пояснили специалисты. — Если в течение двух дней отправитель перевода не придёт в себя и по-прежнему будет настаивать на проведении финансовой операции, перевод будет выполнен.

Так что главное — быть бдительными, не поддаваться на уловки мошенников. Даже если они ну очень правдоподобные, напомнили в ЦУР Приморья.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как пенсионерке удалось вернуть отобранное мошенниками.

Украденные мошенниками деньги смогла вернуть пенсионерка из Приморья
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