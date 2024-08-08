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Posted 8 августа, 00:10

Published 8 августа, 00:10

Modified 8 августа, 00:12

Updated 8 августа, 00:12

Подростки чуть не покалечили беспомощного мужчину в Приморском крае

Безумная жестокость: дети устроили недетские игры с беспомощным человеком в Приморье

8 августа 2024, 00:10
Фото: Изображение Midjourney.

Подростки чуть не покалечили беспомощного мужчину в Приморском крае

Сюжет
Школьники
В Уссурийске дети продемонстрировали жестокость во всей красе. Они, увидев мужчину в бессознательном состоянии, не только не помогли ему, но и решили устроить опасные игры, в результате которых мог пострадать спящий бедолага.

В Уссурийске на Ленина подростки устроили экстремальные забавы, но опасность подстерегала не юных горожан, а живое препятствие на их пути. Спящий на земле мужчина стал объектом для их тренировок, — парень на велосипеде, выполняя трюк, перепрыгнул через приморца, который устроил ночлег прямо на улице.

Спортсмены, увидев, что их снимают, поспешили удалиться с места опасных игрищ, но камеры помнят все.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что житель Владивостока устроил разборки со школьниками и бросился на них с топором.

Кто ходил с топором на разборки с подростками — подробности из Приморья
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