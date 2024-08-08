Безумная жестокость: дети устроили недетские игры с беспомощным человеком в Приморье

Posted 8 августа, 00:10
Published 8 августа, 00:10
Modified 8 августа, 00:12
Updated 8 августа, 00:12
В Уссурийске на Ленина подростки устроили экстремальные забавы, но опасность подстерегала не юных горожан, а живое препятствие на их пути. Спящий на земле мужчина стал объектом для их тренировок, — парень на велосипеде, выполняя трюк, перепрыгнул через приморца, который устроил ночлег прямо на улице.
Спортсмены, увидев, что их снимают, поспешили удалиться с места опасных игрищ, но камеры помнят все.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что житель Владивостока устроил разборки со школьниками и бросился на них с топором.