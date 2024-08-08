Безумная жестокость: дети устроили недетские игры с беспомощным человеком в Приморье

В Уссурийске на Ленина подростки устроили экстремальные забавы, но опасность подстерегала не юных горожан, а живое препятствие на их пути. Спящий на земле мужчина стал объектом для их тренировок, — парень на велосипеде, выполняя трюк, перепрыгнул через приморца, который устроил ночлег прямо на улице.