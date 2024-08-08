«Что ждет нас завтра?»: 50-градусная жара ударила по Приморскому краю — фото

Posted 8 августа, 03:13
Published 8 августа, 03:13
Modified 8 августа, 03:15
Updated 8 августа, 03:15
Еще вчера в Приморье бушевала непогода, а уже сегодня неимоверная жара охватила многие районы края.
Более того, на регион надвигаются невыносимо высокие температуры, которые могут стать весьма аномальными для начала августа.
Что ждет местное население, которое уже страдает от летнего зноя? Например, в Ольгинском районе в селе Милоградово сегодня, 8 августа, властвует пятидесятиградусная жара. Судя по фото, градусник находится не под прямыми лучами солнца, навряд ли он мог перегреться.
Ранее «Восток-Медиа» писало о сорокоградусной жаре во Владивостоке, которую зафиксировал уличный термометр.