«Что ждет нас завтра?»: 50-градусная жара ударила по Приморскому краю — фото

Что ждет местное население, которое уже страдает от летнего зноя? Например, в Ольгинском районе в селе Милоградово сегодня, 8 августа, властвует пятидесятиградусная жара. Судя по фото, градусник находится не под прямыми лучами солнца, навряд ли он мог перегреться.