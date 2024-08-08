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Posted 8 августа, 03:13

Published 8 августа, 03:13

Modified 8 августа, 03:15

Updated 8 августа, 03:15

Аномальная жара зафиксирована в Приморье

«Что ждет нас завтра?»: 50-градусная жара ударила по Приморскому краю — фото

8 августа 2024, 03:13
Фото: 1MI.

Аномальная жара зафиксирована в Приморье

Сюжет
Погода
В Приморском крае население страдает от мучительной жары. Местные жители негодуют: какое же пекло накроет регион завтра? Ведь синоптики заявили, что завтра температурный фон достигнет исторического максимума…

Еще вчера в Приморье бушевала непогода, а уже сегодня неимоверная жара охватила многие районы края.

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Более того, на регион надвигаются невыносимо высокие температуры, которые могут стать весьма аномальными для начала августа.

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Что ждет местное население, которое уже страдает от летнего зноя? Например, в Ольгинском районе в селе Милоградово сегодня, 8 августа, властвует пятидесятиградусная жара. Судя по фото, градусник находится не под прямыми лучами солнца, навряд ли он мог перегреться.

Ранее «Восток-Медиа» писало о сорокоградусной жаре во Владивостоке, которую зафиксировал уличный термометр.

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#Общество#Погода#Владивосток#Жара#Фото#Приморский край#Ольгинский район#Август#Приморье#Термометр
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