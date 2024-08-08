«Динамо-Кубок» Приморского края стартует в Славянке

Posted 8 августа, 01:38
Published 8 августа, 01:38
Modified 31 августа, 14:50
Updated 31 августа, 14:50
Начнется «Динамо-Кубок»-2024 в Славянке, в субботу, 10 августа, где местная команда примет владивостокский КСШОР. Игра начнется в 16 часов.
В 17 часов в Фокино местный «Тихас» примет уссурийский «Локомотив». В 18 часов в Уссурийске «Регион-Приморье» примет владивостокский «Анри».
В воскресенье, 11 августа, в 16 часов, в Уссурийске дубль «Локомотива» примет находкинский «Океан». В 17 часов во Владивостоке команда «Армада» примет «Сатурн». Снявшийся с турнира партизанский «Тайфун» заменит владивостокская команда ПВК, которая сыграет также в воскресенье с «Регионом-25».
Специально для болельщиков, которые будут внимательно следить за розыгрышем «Динамо-Кубка», Фабрика мороженого «УРСА» приготовила сладкие подарки. Их еженедельно будут получать победители конкурса прогнозов, который пройдет в социальных сетях «Динамо-Кубка».
Следить за участниками «Динамо-Кубка» можно в соцсетях турнира и на сайте «Спорт 25»!