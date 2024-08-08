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Posted 8 августа, 01:38

Published 8 августа, 01:38

Modified 31 августа, 14:50

Updated 31 августа, 14:50

«Динамо-Кубок» Приморского края стартует в Славянке

8 августа 2024, 01:38
Сюжет
Футбол
Стали известны даты и время начала первых матчей «Динамо-Кубка» (12+) Приморского края сезона 2024 года. Генеральный партнер турнира — фабрика мороженого «УРСА» — приготовила подарки болельщикам, верно угадавшим исходы 1/8 финала.

Начнется «Динамо-Кубок»-2024 в Славянке, в субботу, 10 августа, где местная команда примет владивостокский КСШОР. Игра начнется в 16 часов.

В 17 часов в Фокино местный «Тихас» примет уссурийский «Локомотив». В 18 часов в Уссурийске «Регион-Приморье» примет владивостокский «Анри».

В воскресенье, 11 августа, в 16 часов, в Уссурийске дубль «Локомотива» примет находкинский «Океан». В 17 часов во Владивостоке команда «Армада» примет «Сатурн». Снявшийся с турнира партизанский «Тайфун» заменит владивостокская команда ПВК, которая сыграет также в воскресенье с «Регионом-25».

Специально для болельщиков, которые будут внимательно следить за розыгрышем «Динамо-Кубка», Фабрика мороженого «УРСА» приготовила сладкие подарки. Их еженедельно будут получать победители конкурса прогнозов, который пройдет в социальных сетях «Динамо-Кубка».

Следить за участниками «Динамо-Кубка» можно в соцсетях турнира и на сайте «Спорт 25»! 

#Новости#Спорт#Футбол#Приморский край
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