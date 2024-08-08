«Динамо-Кубок» Приморского края стартует в Славянке

В воскресенье, 11 августа, в 16 часов, в Уссурийске дубль «Локомотива» примет находкинский «Океан». В 17 часов во Владивостоке команда «Армада» примет «Сатурн». Снявшийся с турнира партизанский «Тайфун» заменит владивостокская команда ПВК, которая сыграет также в воскресенье с «Регионом-25».