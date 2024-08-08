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Posted 8 августа, 09:16

Published 8 августа, 09:16

Modified 8 августа, 09:18

Updated 8 августа, 09:18

Дмитрий Демешин обсудил развитие здравоохранения Хабаровского края с Леонидом Рошалем

Дмитрий Демешин обсудил развитие здравоохранения Хабаровского края с Леонидом Рошалем

8 августа 2024, 09:16
Фото: Правительство Хабаровского края.
Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе рабочей поездки в Москву провёл встречу встретился с президентом Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата Леонидом Рошалем.

Дмитрий Демешин обсудил с выдающимся врачом и общественным деятелем Леонидом Рошалем одну из наиболее актуальных тем для регионального здравоохранения — проблему обеспечения квалифицированными кадрами. Как отметил врио губернатора Хабаровского края, сегодня региону требуется более тысячи врачей, фельдшеров и медсестёр.

— Как утолить кадровый голод нашего здравоохранения, мы очень подробно обсуждали с выдающимся врачом, руководителем «Национальной медицинской палаты» Леонидом Рошалем, — прокомментировал Дмитрий Демешин.

Как сообщил глава региона, в Хабаровском крае с 2012 года реализуется программа «Земский доктор/Земский фельдшер». По ней с начала 2024 года заключено 30 договоров. До конца года планируется привлечь ещё 75 специалистов, в том числе 47 врачей и 28 средних медицинских работников.

В рамках программы врачи получают до 2 миллионов рублей, средние медицинские работники — до 1 миллиона рублей. А по программе «Сберкапитал» специалист, приезжающий на работу в отдаленные районы края получает единовременную выплату до 50 окладов. По краевой программе для специалистов выделяется жилье или компенсируется оплата его аренды.

Тем не менее, в здравоохранении края сохраняется кадровых дефицит — на сегодняшний день потребность в специалистах составляет 576 врачей и 563 средних медицинских работников.

Ещё одна проблема, которая беспокоит региональные власти, это отсутствие возможности практикующим врачам края участвовать в научных исследованиях, посвященных изучению конкретных заболеваний. Глава региона обратился к Леониду Рошалю с просьбой создать на сайте Национальной медицинской палаты отдельный раздел для изучения реальной клинической практики практикующими врачами Дальнего Востока и Хабаровского края для дальнейшего участия в клинических исследованиях, развития новых методов лечения и диагностики.

На встрече обсуждались также вопросы возобновлении обучения на заочной форме в аспирантуре, внедрения системы стажировки врачей на втором году ординатуры на клинических базах ДФО и пересмотра требований санитарно-эпидемиологического характера при строительстве ФАПов в малонаселенных труднодоступных районах края.

По итогам встречи врио губернатора заявил, что в этом году количество бюджетных мест ординатуры будет увеличено в четыре раза — до 25 в ДВГМУ и 71 в профильном институте повышения квалификации.

— Это целевое обучение, приглашаем не только жителей нашего региона, но и начинающих медиков со всей страны. Условие — остаться работать после окончания ординатуры в Хабаровском крае, — добавил Демешин.

По данным регионального Минздрава, эта мера действует с 2022 года, тогда в краевую ординатуру приняли 8 человек. В 2023 году эта цифра увеличилась до 22 ординаторов. Хабаровский край — один из первых регионов России, где реализуется такая мера поддержки медицинских работников.

— Хабаровский край по укомплектованности медицинскими кадрами находится на среднем уровне в России. Стоит отметить, что во всех отраслях экономики сейчас существует большой дефицит кадров. Мы планомерно решаем эту проблему. Сегодня в отрасли здравоохранения не хватает порядка 570 врачей и 550 средних медицинских работников. Большую потребность испытывают отдаленные районы Хабаровского края, где слабо развита инфраструктура, сложные климатические условия — молодежь не стремится устроиться там на работу после обучения. Но сейчас после окончания 6 курса специалисты могут работать участковыми врачами, что помогает нам доукомплектовать ряд учреждений, — прокомментировала и. о. министра здравоохранения Хабаровского края Инна Малинина.

Особенно востребованы сегодня в крае акушеры-гинекологи, неврологи, отоларингологи, хирурги. С 2024 года по распоряжению Минздрава Российской Федерации появилась возможность работать врачами-стажерами после первого курса ординатуры. В этом году 70 врачей-стажеров начнут работу под присмотром опытных узких специалистов.

— Врио Губернатора края Дмитрий Демешин поставил задачу рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки для привлечения медицинских специалистов. Министерство здравоохранения разрабатывает дополнительные выплаты для врачей из Комсомольска-на-Амуре, рассматривает возможность увеличения количества жилого фонда, — дополнила Инна Малинина.

Отметим, что здравоохранение стало одной из первых отраслей, на которую Дмитрий Демешин обратил внимание, приступив к исполнению обязанностей губернатора Хабаровского края. Новый глава региона сразу же обозначил ряд проблем в медицине края, требующих системных решений.

#Хабаровский край
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