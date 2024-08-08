Дмитрий Демешин обсудил развитие здравоохранения Хабаровского края с Леонидом Рошалем

Как сообщил глава региона, в Хабаровском крае с 2012 года реализуется программа «Земский доктор/Земский фельдшер». По ней с начала 2024 года заключено 30 договоров. До конца года планируется привлечь ещё 75 специалистов, в том числе 47 врачей и 28 средних медицинских работников.