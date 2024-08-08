Дмитрий Демешин: Проблема со школой в Ильинке будет решена в несколько этапов

Posted 8 августа, 05:54
Published 8 августа, 05:54
Modified 8 августа, 05:56
Updated 8 августа, 05:56
Школу в селе Ильинка закрыли в конце 2023 года из-за аварийного состояния здания — по его фасаду пошли трещины. Теперь 400 школьников из Ильинки вынуждены ездить на учёбу в соседние сёла — Гаровку и Некрасовку.
Во время прямого эфира врио губернатора, который состоялся в середине июля, родители учеников обратились к Дмитрию Демешину с просьбой решить проблему. Глава региона взял ситуацию на личный контроль, пообещав посетить Ильинку и встретиться с жителями. Кроме того, вопрос по школе Дмитрий Демешин поднимал во время визита в Хабаровский край премьер-министра Михаила Мишустина. Глава региона заручился поддержкой правительства председателя федерального правительства в решении вопроса модернизации социальной инфраструктуры, в том числе школы в Ильинке, с помощью средств Единой президентской субсидии. Соответствующая заявка уже подана в Минвостокразвития РФ.
Врио губернатора сдержал своё обещание выехать на место и встретиться с родителями школьников. Он рассказал представителям родительского комитета об итогах договорённостей с премьер-министром. Так, первым этапом решения проблемы станет выведение существующего здания школы из аварийного состояния. Проект этих работ уже подготовлен, получено заключение экспертизы. Работы оцениваются в 70 миллионов рублей.
— В местном бюджете таких денег нет, поэтому, пока не поступили федеральные средства, поможем из резервного фонда правительства края, — сказал Дмитрий Демешин.
Врио губернатора отметил, что задача районной власти — в ближайшее время провести все конкурсные процедуры и приступить к ремонту. При этом глава региона призвал общественность контролировать ход и качество работ.
— Нужно контролировать, чтобы ничего не забыли, чтобы подрядчик не раздул смету, а чтобы каждый бюджетный рубль в окна, в красоту для родителей, для школьников ушел. Потому что это неправильно, что более 400 наших школьников ездят по другим территориям, — заявил Дмитрий Демешин.
Следующим этапом станет капитальный ремонт школы. Муниципалитет уже подал заявку в Минпросвещения России на получение средств на эти цели из федерального бюджета в 2025 году.
— У вас два этапа ремонта и реконструкции. Очень важно, чтобы этими этапами остались довольны не только вы как администрация — очень важно, чтобы остались довольны родители, дети. Поэтому здесь не просто общественный контроль — здесь должно быть их участие во всех проектах, — подчеркнул глава региона.
Напомним, что с первых дней работы в качестве врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин заявил, что его главная задача на этой должности — защищать интересы жителей региона, обеспечивать соблюдение их прав. Дмитрий Демешин неоднократно подчёркивал, что фокус его внимания сосредоточен в первую очередь на болевых точках и поиске решений, которые позволят не просто ситуативно устранить существующие сложности, а полностью решить проблему на системном уровне.