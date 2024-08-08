Дмитрий Демешин: Проблема со школой в Ильинке будет решена в несколько этапов

Во время прямого эфира врио губернатора, который состоялся в середине июля, родители учеников обратились к Дмитрию Демешину с просьбой решить проблему. Глава региона взял ситуацию на личный контроль, пообещав посетить Ильинку и встретиться с жителями. Кроме того, вопрос по школе Дмитрий Демешин поднимал во время визита в Хабаровский край премьер-министра Михаила Мишустина. Глава региона заручился поддержкой правительства председателя федерального правительства в решении вопроса модернизации социальной инфраструктуры, в том числе школы в Ильинке, с помощью средств Единой президентской субсидии. Соответствующая заявка уже подана в Минвостокразвития РФ.