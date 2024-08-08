Дороги будущего: «говорящая» трасса появится на Русском острове во Владивостоке

Posted 8 августа, 04:17
Published 8 августа, 04:17
Modified 8 августа, 05:49
Updated 8 августа, 05:49
Работы охватят участок от Ворошиловской батареи до посёлка Кэт, включая Экипажный. Шумовая разметка будет использована для обозначения края проезжей части, что повысит безопасность движения. Подряд на выполнение работ получил ИП Р. В. Куртмуллаев.
Шумовая разметка представляет собой ряд небольших выпуклых элементов, нанесенных на дорожное полотно. Эти элементы изготавливаются из холодного полимера или термопластика и создают вибрацию и шум при наезде на них автомобиля. Такая разметка является эффективной альтернативой «лежачим полицейским», так как не наносит вреда подвеске автомобиля при случайном наезде на высокой скорости.
Стоит отметить, что данный участок дороги уже прошёл асфальтирование. Работы проводились поэтапно по инициативе мэра Константина Шестакова при поддержке губернатора Олега Кожемяко. За последние годы были заасфальтированы различные участки от Университетского проспекта до посёлка Кэт.
Основная цель шумовой разметки — повышение безопасности дорожного движения. Она выполняет следующие функции:
Специалисты отмечают, что шумовая разметка особенно эффективна в борьбе с сонливостью за рулем, так как резкий звук и вибрация способны быстро вернуть водителя в состояние бодрствования.
Внедрение шумовой разметки на острове Русский является частью комплексного подхода к улучшению дорожной инфраструктуры Владивостока. Помимо этого, в городе планируется использование новых технологий нанесения разметки, таких как спрей-пластик для обозначения стрелок и островков безопасности, а также цветное противоскользящее покрытие на пешеходных переходах. Эксперимент начнётся в центре города, и при успешных результатах может быть распространён на другие районы.
Таким образом, Владивосток продолжает совершенствовать свою дорожную инфраструктуру, внедряя современные технологии для повышения безопасности и комфорта участников дорожного движения. Шумовая разметка на острове Русский станет важным шагом в этом направлении, помогая водителям быть более внимательными и осторожными на дороге.