Дороги будущего: «говорящая» трасса появится на Русском острове во Владивостоке

Внедрение шумовой разметки на острове Русский является частью комплексного подхода к улучшению дорожной инфраструктуры Владивостока. Помимо этого, в городе планируется использование новых технологий нанесения разметки, таких как спрей-пластик для обозначения стрелок и островков безопасности, а также цветное противоскользящее покрытие на пешеходных переходах. Эксперимент начнётся в центре города, и при успешных результатах может быть распространён на другие районы.