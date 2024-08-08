vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 8 августа, 04:17

Published 8 августа, 04:17

Modified 8 августа, 05:49

Updated 8 августа, 05:49

Дороги будущего: «говорящая» трасса появится на Русском острове во Владивостоке

Дороги будущего: «говорящая» трасса появится на Русском острове во Владивостоке

8 августа 2024, 04:17
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Остров Русский
Управление дорог Владивостока завершило конкурс на выбор подрядчика для обновления дорожной разметки на острове Русский. Особенностью проекта станет внедрение шумовой разметки, которая появится здесь впервые.

Работы охватят участок от Ворошиловской батареи до посёлка Кэт, включая Экипажный. Шумовая разметка будет использована для обозначения края проезжей части, что повысит безопасность движения. Подряд на выполнение работ получил ИП Р. В. Куртмуллаев.

Что такое шумовая разметка?

Шумовая разметка представляет собой ряд небольших выпуклых элементов, нанесенных на дорожное полотно. Эти элементы изготавливаются из холодного полимера или термопластика и создают вибрацию и шум при наезде на них автомобиля. Такая разметка является эффективной альтернативой «лежачим полицейским», так как не наносит вреда подвеске автомобиля при случайном наезде на высокой скорости.

Стоит отметить, что данный участок дороги уже прошёл асфальтирование. Работы проводились поэтапно по инициативе мэра Константина Шестакова при поддержке губернатора Олега Кожемяко. За последние годы были заасфальтированы различные участки от Университетского проспекта до посёлка Кэт.

Для чего нужна шумовая разметка?

Основная цель шумовой разметки — повышение безопасности дорожного движения. Она выполняет следующие функции:

  1. Предупреждает водителей о приближении к опасному участку дороги.
  2. Сигнализирует о непреднамеренном съезде с полосы движения.
  3. Вынуждает водителей снижать скорость и повышать внимательность.

Специалисты отмечают, что шумовая разметка особенно эффективна в борьбе с сонливостью за рулем, так как резкий звук и вибрация способны быстро вернуть водителя в состояние бодрствования.

Внедрение шумовой разметки на острове Русский является частью комплексного подхода к улучшению дорожной инфраструктуры Владивостока. Помимо этого, в городе планируется использование новых технологий нанесения разметки, таких как спрей-пластик для обозначения стрелок и островков безопасности, а также цветное противоскользящее покрытие на пешеходных переходах. Эксперимент начнётся в центре города, и при успешных результатах может быть распространён на другие районы.

Таким образом, Владивосток продолжает совершенствовать свою дорожную инфраструктуру, внедряя современные технологии для повышения безопасности и комфорта участников дорожного движения. Шумовая разметка на острове Русский станет важным шагом в этом направлении, помогая водителям быть более внимательными и осторожными на дороге.

Читайте также:
Фестивалить едем на шаттлах: добраться на ВДК Фест (18+) можно с комфортомА с утра уже новый асфальт: дорожники «укатали» важный проезд во ВладивостокеИдёт прокладка коммуникаций: важную дорогу ремонтируют во Владивостоке — как долго?
#Новости#Владивосток#Остров Русский#Приморский край#Асфальтирование#Дорожная разметка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика