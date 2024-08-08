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Posted 7 августа, 23:40

Published 7 августа, 23:40

Modified 7 августа, 23:42

Updated 7 августа, 23:42

Пустой пляж восхитил своей красотой путешественников в Приморье

«Это не Мальдивы, это Приморский край»: невероятно красивый пляж восхитил туристов

7 августа 2024, 23:40
Фото: vostokmedia.com.

Пустой пляж восхитил своей красотой путешественников в Приморье

Сюжет
Море
Пляжный отдых в самом разгаре. Отпускники продолжают изучать изумительные локации в Приморском крае. Под пристальное внимание отдыхающих попал прекрасный берег в Лазовском районе.

Берег невероятной красоты попал в объектив отдыхающего в Лазовском районе. Восхитительный пляж с кристально чистой морской водой находится в бухте Петрова, отметили в социальных сетях. Локация изумила подписчиков новых медиа не только колоритными видами, но и отсутствием огромного количества путешественников.

Приморцы предположили, что побережье не усыпано отпускниками из-за холодной воды. Но, судя по комментариям, многие жители региона все же заинтересовались побережьем в Преображении.

Ранее «Восток-Медиа» писало о необычайно красивом пляже в Глазковке Приморского края.

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