«Это не Мальдивы, это Приморский край»: невероятно красивый пляж восхитил туристов

Posted 7 августа, 23:40
Published 7 августа, 23:40
Modified 7 августа, 23:42
Updated 7 августа, 23:42
Берег невероятной красоты попал в объектив отдыхающего в Лазовском районе. Восхитительный пляж с кристально чистой морской водой находится в бухте Петрова, отметили в социальных сетях. Локация изумила подписчиков новых медиа не только колоритными видами, но и отсутствием огромного количества путешественников.
Приморцы предположили, что побережье не усыпано отпускниками из-за холодной воды. Но, судя по комментариям, многие жители региона все же заинтересовались побережьем в Преображении.