«Это не Мальдивы, это Приморский край»: невероятно красивый пляж восхитил туристов

Берег невероятной красоты попал в объектив отдыхающего в Лазовском районе. Восхитительный пляж с кристально чистой морской водой находится в бухте Петрова, отметили в социальных сетях. Локация изумила подписчиков новых медиа не только колоритными видами, но и отсутствием огромного количества путешественников.