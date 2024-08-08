К наплыву туристов успеют? — важную авторазвязку обновляют во Владивостоке

Posted 8 августа, 02:04
Published 8 августа, 02:04
Modified 8 августа, 02:25
Updated 8 августа, 02:25
Долгожданный ремонт Золотого моста начался в дальневосточной столице. На обновление сооружения администрация Владивостока выделила 45 000 000 рублей.
По данным аварийных комиссаров, подрядчик приступил к работам на объекте. Дорожники уже сняли асфальтовое покрытие на правой полосе дороги, ведущей в центр города.
Вероятно, обновление мостового сооружения закончат к началу осени. Ведь совсем скоро краевой центр примет гостей из разных уголков Земли, — с 3 по 6 сентября на Русском острове пройдет Восточный экономический форум.