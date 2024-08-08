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Posted 8 августа, 02:04

Published 8 августа, 02:04

Modified 8 августа, 02:25

Updated 8 августа, 02:25

Ремонт именитой достопримечательности начался в Приморском крае

К наплыву туристов успеют? — важную авторазвязку обновляют во Владивостоке

8 августа 2024, 02:04
Фото: vostokmedia.com.

Ремонт именитой достопримечательности начался в Приморском крае

Сюжет
Ремонт
Во Владивостоке началось обновление одного из самых красивых объектов Приморского края. Не исключено, что данный процесс повлияет на дорожный трафик города.

Долгожданный ремонт Золотого моста начался в дальневосточной столице. На обновление сооружения администрация Владивостока выделила 45 000 000 рублей.

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По данным аварийных комиссаров, подрядчик приступил к работам на объекте. Дорожники уже сняли асфальтовое покрытие на правой полосе дороги, ведущей в центр города.

Вероятно, обновление мостового сооружения закончат к началу осени. Ведь совсем скоро краевой центр примет гостей из разных уголков Земли, — с 3 по 6 сентября на Русском острове пройдет Восточный экономический форум.

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