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Posted 8 августа, 00:24

Published 8 августа, 00:24

Modified 31 августа, 14:50

Updated 31 августа, 14:50

В медпункте на вокзале во Владивостоке спасли женщину с инфарктом

На пороге инфаркта: сотрудники медпункта на вокзале во Владивостоке спасли человека

8 августа 2024, 00:24
Фото: 1MI

В медпункте на вокзале во Владивостоке спасли женщину с инфарктом

Сюжет
Железная дорога
Это был тяжёлый, по-приморски душный и влажный день. Такие еще с иронией называют «мечта сердечника». В медпункт, расположенный на железнодорожном вокзале Владивостока, обратилась женщина. Давящие боли в груди, холодный пот…

Сотрудники медпункта, распознав опасные симптомы (подобные бывают при инфаркте миокарда), сразу же сделали женщине кардиограмму. И она подтвердила наихудшие опасения — инфаркт!

— Мы с коллегой — фельдшером Илоной Пеховой — сразу приняли решение оказать женщине срочную доврачебную помощь, — говорит заведующая медпунктом на станции «Владивосток» Юлия Баталевич. — Всё дело в том, что при инфаркте решающее значение имеет время. Чем дольше откладывается оказание помощи, тем хуже могут быть последствия.

Вот тут и пришёлся кстати опыт работы на «Скорой помощи», который был у Илоны Пеховой. Это такая школа, которая пригодится всегда.

В пресс-службе АО «Экспресс Приморья» рассказали: всего в круглосуточном медпункте на вокзале станции «Владивосток» работают — кроме заведующей — шесть фельдшеров и четыре санитара. Ежедневно к железнодорожным медикам обращаются до двух десятков человек: кому-то нужно давление измерить, у кого-то острая боль, температура… Сотрудники медпункта не только оказывают помощь, но и при необходимости организовывают госпитализацию.

А еще в медпункте проводят медосмотр локомотивных бригад и экипажей электропоездов — до каждой поездки и после.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как сотрудники железной дороги спасли маленькую жизнь.

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