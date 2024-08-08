На пороге инфаркта: сотрудники медпункта на вокзале во Владивостоке спасли человека

Posted 8 августа, 00:24
Published 8 августа, 00:24
Modified 31 августа, 14:50
Updated 31 августа, 14:50
Сотрудники медпункта, распознав опасные симптомы (подобные бывают при инфаркте миокарда), сразу же сделали женщине кардиограмму. И она подтвердила наихудшие опасения — инфаркт!
— Мы с коллегой — фельдшером Илоной Пеховой — сразу приняли решение оказать женщине срочную доврачебную помощь, — говорит заведующая медпунктом на станции «Владивосток» Юлия Баталевич. — Всё дело в том, что при инфаркте решающее значение имеет время. Чем дольше откладывается оказание помощи, тем хуже могут быть последствия.
Вот тут и пришёлся кстати опыт работы на «Скорой помощи», который был у Илоны Пеховой. Это такая школа, которая пригодится всегда.
В пресс-службе АО «Экспресс Приморья» рассказали: всего в круглосуточном медпункте на вокзале станции «Владивосток» работают — кроме заведующей — шесть фельдшеров и четыре санитара. Ежедневно к железнодорожным медикам обращаются до двух десятков человек: кому-то нужно давление измерить, у кого-то острая боль, температура… Сотрудники медпункта не только оказывают помощь, но и при необходимости организовывают госпитализацию.
А еще в медпункте проводят медосмотр локомотивных бригад и экипажей электропоездов — до каждой поездки и после.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как сотрудники железной дороги спасли маленькую жизнь.