На пороге инфаркта: сотрудники медпункта на вокзале во Владивостоке спасли человека

В пресс-службе АО «Экспресс Приморья» рассказали: всего в круглосуточном медпункте на вокзале станции «Владивосток» работают — кроме заведующей — шесть фельдшеров и четыре санитара. Ежедневно к железнодорожным медикам обращаются до двух десятков человек: кому-то нужно давление измерить, у кого-то острая боль, температура… Сотрудники медпункта не только оказывают помощь, но и при необходимости организовывают госпитализацию.