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Posted 8 августа, 06:52

Published 8 августа, 06:52

Modified 8 августа, 06:54

Updated 8 августа, 06:54

«Наконец-то»: подпорная стена появилась на Партизанском проспекте во Владивостоке

8 августа 2024, 06:52
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Наш Город
Во Владивостоке завершились работы по ремонту подпорной стены в районе Партизанского проспекта, 22. Заместитель начальника управления городской среды мэрии Дмитрий Лобода рассказал корреспонденту «Восток-Медиа» о выполнении основной части работ и будущем благоустройстве территории.

На Партизанском проспекте, 22, завершилась долгожданная стройка — подпорная стена, которую все ждали и которая, судя по всему, пережила пару смутных времен, наконец, «пришла в себя».

Фото: vostokmedia.com

Заместитель начальника управления городской среды Дмитрий Лобода рассказал корреспонденту «Восток-Медиа», как этот объект «возродился из пепла». Подпорная стена, высота которой достигала 3 метров, находилась в аварийном состоянии, что и стало основным поводом для ремонта.

Фото: vostokmedia.com
«Ремонт был крайне необходим, так как конструкция была неустойчива и опасна для окружающих», — отметил Дмитрий Лобода.

Он также уточнил, что длина уже реконструированной стены составляет около 50 метров, высота колеблется от 5 до 5,8 метра, а толщина — 0,6 метра. На данный момент выполнено около 90% всех необходимых работ:

«Осталось завершить благоустройство, асфальтирование, монтаж водосточной системы и некоторые мелкие работы, такие как установка лееров».

По его словам, планируемая дата завершения всех работ — конец августа.

Кроме ремонта стены, в рамках одного муниципального контракта была также запланирована реконструкция лестницы, которая находилась в критическом состоянии.

Фото: vostokmedia.com
«Лестница — это часть общих работ по благоустройству, всё выполняется по единому плану», — добавил Дмитрий Лобода.

О ремонтных работах рассказал и Дмитрий Гриненко, руководитель подрядной организации, которой выступает ООО «Владстрой». По его словам, основные работы на непростом объекте уже завершены, сейчас выполняется отделка.

Фото: vostokmedia.com
«Ведётся работа с лестницей и дренажом», — поделился информацией подрядчик.

На объекте в данный момент трудятся 6 человек с одной единицей техники. Местные жители выражают смешанные чувства по поводу ремонта. С одной стороны, они рады ремонту, ведь им возвели не просто стену, а, можно сказать, целую крепость. С другой же стороны, шум техники порой мешает, однако результат того стоит.

«Местные жители, конечно, ждут, когда мы уедем, так как постоянные работы техники создают неудобства для их жизни. Но мы понимаем их беспокойство и стараемся учесть интересы всех», — добавил Дмитрий Лобода.

Работы по ремонту подпорной стены на Партизанском проспекте завершатся в указанные сроки.

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