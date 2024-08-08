«Наконец-то»: подпорная стена появилась на Партизанском проспекте во Владивостоке

На объекте в данный момент трудятся 6 человек с одной единицей техники. Местные жители выражают смешанные чувства по поводу ремонта. С одной стороны, они рады ремонту, ведь им возвели не просто стену, а, можно сказать, целую крепость. С другой же стороны, шум техники порой мешает, однако результат того стоит.