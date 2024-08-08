vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 8 августа, 08:49

Published 8 августа, 08:49

Modified 8 августа, 08:49

Updated 8 августа, 08:49

Опубликована архитектура деловой программы Восточного экономического форума — 2024

8 августа 2024, 08:49
Организаторы Восточного экономического форума — 2024 опубликовали архитектуру его деловой программы. Форум пройдет 3 — 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная его тема — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Организатором ВЭФ выступил Фонд Росконгресс, а информационным партнером — медиахолдинг 1MI.

Зампред Правительства РФ — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отметил, что развитие региона объявлено национальным приоритетом на весь XXI век. Для этого государством разрабатываются уникальные меры поддержки, которые позже распространяются на другие регионы. Он добавил, что на Восточном экономическом форуме уже девятый год показывают результаты развития региона. Форум также стал крупнейшей международной площадкой для проведения встреч российских компаний с зарубежными партнерами. Трутнев отметил, что ВЭФ является одним из инструментов качественного изменения условий жизни на Дальнем Востоке и в Арктике.

Деловая программа ВЭФ-2024 будет разделена на семь тематических блоков: «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Мастер-планы: от архитектуры к экономике», «Технологии независимости», «Транспорт и логистика: новые маршруты», «Новые контуры международного сотрудничества» и «Люди, образование и патриотизм».

Антон Кобяков, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ, советник президента РФ, отметил, что форум уже зарекомендовал себя как важнейшая площадка для развития сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он отметил, что представители бизнеса и органов власти из разных стран обсуждают здесь совершенствование инструментов мировой торговли и межгосударственной системы расчетов. Также большое внимание уделяется развитию Дальневосточного региона. На форуме обсудят экономический потенциал развития региона и мастер-планы дальневосточных городов. Кобяков выразил уверенность в том, что ВЭФ-2024 поможет наметить новые векторы развития в условиях глобальных перемен и разработать механизмы, обеспечивающие лидерство России в сотрудничестве с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Программой форума также предусмотрены бизнес-диалоги российских предпринимателей с коллегами из КНР, Индии и стран АСЕАН.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика