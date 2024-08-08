Опубликована архитектура деловой программы Восточного экономического форума — 2024

Posted 8 августа, 08:49
Published 8 августа, 08:49
Modified 8 августа, 08:49
Updated 8 августа, 08:49
Организатором ВЭФ выступил Фонд Росконгресс, а информационным партнером — медиахолдинг 1MI.
Зампред Правительства РФ — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отметил, что развитие региона объявлено национальным приоритетом на весь XXI век. Для этого государством разрабатываются уникальные меры поддержки, которые позже распространяются на другие регионы. Он добавил, что на Восточном экономическом форуме уже девятый год показывают результаты развития региона. Форум также стал крупнейшей международной площадкой для проведения встреч российских компаний с зарубежными партнерами. Трутнев отметил, что ВЭФ является одним из инструментов качественного изменения условий жизни на Дальнем Востоке и в Арктике.
Деловая программа ВЭФ-2024 будет разделена на семь тематических блоков: «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Мастер-планы: от архитектуры к экономике», «Технологии независимости», «Транспорт и логистика: новые маршруты», «Новые контуры международного сотрудничества» и «Люди, образование и патриотизм».
Антон Кобяков, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ, советник президента РФ, отметил, что форум уже зарекомендовал себя как важнейшая площадка для развития сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он отметил, что представители бизнеса и органов власти из разных стран обсуждают здесь совершенствование инструментов мировой торговли и межгосударственной системы расчетов. Также большое внимание уделяется развитию Дальневосточного региона. На форуме обсудят экономический потенциал развития региона и мастер-планы дальневосточных городов. Кобяков выразил уверенность в том, что ВЭФ-2024 поможет наметить новые векторы развития в условиях глобальных перемен и разработать механизмы, обеспечивающие лидерство России в сотрудничестве с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Программой форума также предусмотрены бизнес-диалоги российских предпринимателей с коллегами из КНР, Индии и стран АСЕАН.