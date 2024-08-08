Опубликована архитектура деловой программы Восточного экономического форума — 2024

Зампред Правительства РФ — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отметил, что развитие региона объявлено национальным приоритетом на весь XXI век. Для этого государством разрабатываются уникальные меры поддержки, которые позже распространяются на другие регионы. Он добавил, что на Восточном экономическом форуме уже девятый год показывают результаты развития региона. Форум также стал крупнейшей международной площадкой для проведения встреч российских компаний с зарубежными партнерами. Трутнев отметил, что ВЭФ является одним из инструментов качественного изменения условий жизни на Дальнем Востоке и в Арктике.