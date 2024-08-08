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Posted 8 августа, 05:08

Published 8 августа, 05:08

Modified 8 августа, 05:10

Updated 8 августа, 05:10

Отдыхающий свалился с моста в курортном городе Приморского края

«Отдохнул на славу»: подробности падения авто с моста на пляже в Приморье — видео

8 августа 2024, 05:08
Фото: vostokmedia.com.

Отдыхающий свалился с моста в курортном городе Приморского края

Сюжет
Пробка
Появились подробности жуткого падения автомобиля с моста на популярном пляже в Приморском крае. Горе-водителю понадобилась помощь медиков.

В Хасанском районе мужчина на внедорожнике эпично свалился в воду, слетев с моста. По данным полиции, автомобилист сел за руль в алкогольном опьянении.

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В новых медиа появилось видео с места инцидента. На кадрах замечена машина скорой помощи и окровавленный камень около перевернутой машины. Сам рулевой, судя по всему, уже находился в автомобиле медиков.

Люди столпились около поврежденного моста. В социальных сетях приморцы тоже изумлены «летчиком», которые переполошил отдыхающих на пляже.

«Отдохнул на славу. Ну зачем садиться за руль пьяным? Статистика для кого собирается?»;
«Пишут, что он легким испугом отделался, ушибы и ссадины. Дуракам везет. Хорошо, что никого не сбил».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке образовалась пробка на дороге к Русскому острову.

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