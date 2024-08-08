Отдых с нюансиком: жуткая пробка сковала дорогу к популярному пляжу Приморья — видео

Posted 8 августа, 04:10
Published 8 августа, 04:10
Modified 8 августа, 04:12
Updated 8 августа, 04:12
В дальневосточной столице сегодня очень жарко и солнечно. А куда отправляются владивостокцы летом, когда в городе царит прекрасная погода? На море, конечно же.
Вероятно, желающие попасть к излюбленным берегам, повлияли на дорожный трафик. Очевидец сообщил, что жуткая пробка образовалась на пути к Русскому острову.
Приморцы с разных концов Владивостока стремятся попасть на популярные пляжи.
Страшно представить, сколько людей уже плещется в Японском море на Русском острове. Ведь бесчисленное количество отдыхающих — это вполне обычная картина для приморского побережья.