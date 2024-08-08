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Posted 8 августа, 04:10

Published 8 августа, 04:10

Modified 8 августа, 04:12

Updated 8 августа, 04:12

Пляжный отдых омрачен дорожным коллапсом во Владивостоке

Отдых с нюансиком: жуткая пробка сковала дорогу к популярному пляжу Приморья — видео

8 августа 2024, 04:10
Фото: Изображение Midjourney.

Пляжный отдых омрачен дорожным коллапсом во Владивостоке

Сюжет
Погода
Не успел циклон покинуть Приморский край, как отдыхающие начали возвращаться к морскому отдыху. Во Владивостоке дорога к популярному побережью заполонена автомобилистами, которые, вероятно, планируют попасть на Русский остров.

В дальневосточной столице сегодня очень жарко и солнечно. А куда отправляются владивостокцы летом, когда в городе царит прекрасная погода? На море, конечно же.

Вероятно, желающие попасть к излюбленным берегам, повлияли на дорожный трафик. Очевидец сообщил, что жуткая пробка образовалась на пути к Русскому острову.

Видео: Изображение Midjourney.

Приморцы с разных концов Владивостока стремятся попасть на популярные пляжи.

Видео: Изображение Midjourney.

Страшно представить, сколько людей уже плещется в Японском море на Русском острове. Ведь бесчисленное количество отдыхающих — это вполне обычная картина для приморского побережья.

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