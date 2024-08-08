Раскатал, как кегли: подростки попали под колёса авто во Владивостоке — видео

Как утверждают очевидцы в новых медиа и как видно на записи камеры, ребята решили перебежать дорогу тогда, когда зеленый для пешеходов горел последние секунды, и на середине перехода оказались, когда фактически разрешающий сигнал включился уже для автомобилей.