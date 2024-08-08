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Posted 7 августа, 23:33

Published 7 августа, 23:33

Modified 8 августа, 08:21

Updated 8 августа, 08:21

Подростки попали под машину на пешеходном переходе во Владивостоке

Раскатал, как кегли: подростки попали под колёса авто во Владивостоке — видео

7 августа 2024, 23:33
Фото: 1MI.

Подростки попали под машину на пешеходном переходе во Владивостоке

Сюжет
Дети
Печальное дорожно-транспортное происшествие случилось во Владивостоке в ночь на четверг. На регулируемом пешеходном переходе у ТЦ «Европейский» на улице Русский под колёса авто попали два подростка. Хорошо, что все остались живы.

Как утверждают очевидцы в новых медиа и как видно на записи камеры, ребята решили перебежать дорогу тогда, когда зеленый для пешеходов горел последние секунды, и на середине перехода оказались, когда фактически разрешающий сигнал включился уже для автомобилей.

Риск, увы, себя не оправдал.

Видео: dpskontrol_125rus.

По словам очевидцев, одного из мальчишек увезла карета «скорой помощи». Второй отделался ушибами.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как мужчина на самокате сбил малышку.

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#Новости#Видео#Дети#Владивосток#Приморский край#ДТП#Происшествия
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