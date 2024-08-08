Раскатал, как кегли: подростки попали под колёса авто во Владивостоке — видео

Posted 7 августа, 23:33
Published 7 августа, 23:33
Modified 8 августа, 08:21
Updated 8 августа, 08:21
Как утверждают очевидцы в новых медиа и как видно на записи камеры, ребята решили перебежать дорогу тогда, когда зеленый для пешеходов горел последние секунды, и на середине перехода оказались, когда фактически разрешающий сигнал включился уже для автомобилей.
Риск, увы, себя не оправдал.
По словам очевидцев, одного из мальчишек увезла карета «скорой помощи». Второй отделался ушибами.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, как мужчина на самокате сбил малышку.