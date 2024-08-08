Схема движения на важнейшем перекрёстке Владивостока изменится кардинально

Во Владивостоке меняют схему движения на важнейшем перекрёстке

Сюжет Дорожное движение

Перекрёсток улицы Русской и проспекта 100-летия Владивостока уже никогда не будет прежним. Сейчас там идут ремонтные и реконструкционные работы, а когда они завершатся и будет нанесена новая разметка, схема движения здесь изменится кардинально.