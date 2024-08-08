Схема движения на важнейшем перекрёстке Владивостока изменится кардинально

Posted 8 августа, 06:05
Published 8 августа, 06:05
Modified 31 августа, 14:51
Updated 31 августа, 14:51
В официальном telegram-канале администрации Владивостока сообщается: сейчас бригады дорожных служб ведут монтаж сетей ливневой канализации на перекрёстке, а на других участках этой непростой развязки вот-вот начнут укладывать новый асфальт.
— Как только работы будут завершены и нанесена разметка, на перекрёстке полностью поменяется схема движения. В частности, будут перераспределены потоки транспорта, они пойдут по новым полосам; изменится геометрия проезжей и пешеходной частей;
светофоры зарегулируют по-новому, — отметили в мэрии.
Все эти нововведения необходимы для того, чтобы и свести к минимуму количество ДТП на перекрёстке, и сделать траффик здесь более свободным.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где во Владивостоке будут наносить «говорящую» разметку.