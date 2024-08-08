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Posted 8 августа, 06:05

Published 8 августа, 06:05

Modified 31 августа, 14:51

Updated 31 августа, 14:51

Схема движения на важнейшем перекрёстке Владивостока изменится кардинально

8 августа 2024, 06:05

Во Владивостоке меняют схему движения на важнейшем перекрёстке

Сюжет
Дорожное движение
Перекрёсток улицы Русской и проспекта 100-летия Владивостока уже никогда не будет прежним. Сейчас там идут ремонтные и реконструкционные работы, а когда они завершатся и будет нанесена новая разметка, схема движения здесь изменится кардинально.

В официальном telegram-канале администрации Владивостока сообщается: сейчас бригады дорожных служб ведут монтаж сетей ливневой канализации на перекрёстке, а на других участках этой непростой развязки вот-вот начнут укладывать новый асфальт.

— Как только работы будут завершены и нанесена разметка, на перекрёстке полностью поменяется схема движения. В частности, будут перераспределены потоки транспорта, они пойдут по новым полосам; изменится геометрия проезжей и пешеходной частей;
светофоры зарегулируют по-новому, — отметили в мэрии.

Все эти нововведения необходимы для того, чтобы и свести к минимуму количество ДТП на перекрёстке, и сделать траффик здесь более свободным.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где во Владивостоке будут наносить «говорящую» разметку.

Дороги будущего: «говорящая» трасса появится на Русском острове во Владивостоке
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#Новости#Владивосток#Дорожное движение#Дорожные работы#Схема движения#Приморский край#Дорожники
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